Świąteczne iluminacje w Krakowie. Rozbłysła 15-metrowa choinka
15-metrowa choinka zdobiona złotymi i srebrnymi bańkami rozbłysła w sobotę przy kościele Mariackim na Rynku Głównym w Krakowie. Świąteczny klimat w centrum miasta dopełniają targi bożonarodzeniowe.
Drzewko zdobi 500 inkrustowanych baniek z dodatkami nawiązującymi do liści akantu, ledowe oświetlenie dające efekt topniejącego lodu i biała gwiazda na szczycie.
Zgodnie z tradycją świąteczne iluminacje zainaugurował prezydent Krakowa, tym razem ze sceny postawionej w pobliżu kościoła św. Wojciecha.
Kraków. Rozbłysła 15-metorwa choinka. Działają świąteczne jarmarki
Od początku grudnia w centrum miasta działają też świąteczne jarmarki - jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym i kiermasz bożonarodzeniowy na Małym Rynku.
ZOBACZ: Jaka jest szansa na śnieg również w Boże Narodzenie? Modele wskazują anomalię
Targi, komentowane ze względu na wysokie ceny produktów, w tym roku oferują mieszkańcom z ważną Kartą Krakowską 20- i 25-procentowe zniżki. Nową atrakcją jarmarku jest karuzela wenecka.
Świąteczne drzewka stanęły też na placach Wszystkich Świętych i Centralnym, przed Muzeum Narodowym i na Rynku Podgórskim.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej