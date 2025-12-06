Świąteczne iluminacje w Krakowie. Rozbłysła 15-metrowa choinka

Drzewko zdobi 500 inkrustowanych baniek z dodatkami nawiązującymi do liści akantu, ledowe oświetlenie dające efekt topniejącego lodu i biała gwiazda na szczycie.

Zgodnie z tradycją świąteczne iluminacje zainaugurował prezydent Krakowa, tym razem ze sceny postawionej w pobliżu kościoła św. Wojciecha.

Kraków. Rozbłysła 15-metorwa choinka. Działają świąteczne jarmarki

Od początku grudnia w centrum miasta działają też świąteczne jarmarki - jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym i kiermasz bożonarodzeniowy na Małym Rynku.

Targi, komentowane ze względu na wysokie ceny produktów, w tym roku oferują mieszkańcom z ważną Kartą Krakowską 20- i 25-procentowe zniżki. Nową atrakcją jarmarku jest karuzela wenecka.

Świąteczne drzewka stanęły też na placach Wszystkich Świętych i Centralnym, przed Muzeum Narodowym i na Rynku Podgórskim.

