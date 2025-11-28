Tankowiec "Kairos" w chwili zdarzenia znajdował się około 51 km (28 mil morskich) od tureckiego wybrzeża i płynął do rosyjskiego portu Noworosyjsk. Doniesienia agencji Reutera wskazują na to, że statek mógł uderzyć w minę i że grozi mu zatonięcie. W komunikacie wskazano, że na pomoc wysłano holowniki ratunkowe oraz straż przybrzeżną. Ewakuowanych zostało 25 członków załogi.

Reuters zaznacza, że w ostatnich latach zdarzały się incydenty uderzenia statków w miny, tym bardziej, że niektóre z nich dryfowały. PAP podał natomiast, że w przypadku tankowca "Kairos" doszło do "uderzenia z zewnątrz, które wywołało pożar".

Eksplozja tankowców z floty cieni. Jeden mógł wpłynąć na minę

Do eksplozji miało dojść na tankowcu "Virat", z którego maszynowni wyłaniał się gęsty dym - twierdzi Reuters, nie wskazując przyczyn tego zdarzenia. Na miejsce wezwano jednostki ratunkowe. W chwili zdarzenia na pokładzie znajdowało się 20 osób. Zostały one ewakuowane i obecnie - zdaniem agencji - są one w dobrym stanie.

Agencja zauważyła, że oba tankowce znajdują się na liście statków objętych sankcjami nałożonymi na Rosję po jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, do której doszło w lutym 2022 roku. Turecki urząd do spraw morskich przekazał, że żegluga przez Bosfor obecnie odbywa się bez zakłóceń.

