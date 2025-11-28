- Krok po kroku, z ćwiczenia na ćwiczenie, wzmacniamy obronę i odporność kraju - oświadczył premier Kristersson.

Jak poinformowano, ćwiczenia odbyły się po raz pierwszy od lat 90., z inicjatywy rządu, a ich scenariusz zakładał "poważne zmiany w polityce bezpieczeństwa w Szwecji i najbliższym sąsiedztwie".

"Celem było omówienie, co w fikcyjnej sytuacji byłoby niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa państwa, a także zacieśnienie współpracy między różnymi podmiotami" - wyjaśniono.

Ćwiczenia na wypadek wojny. Zaangażowano również króla Szwecji

Oprócz ministrów i przedstawicieli szwedzkich sił zbrojnych uczestnikami spotkania byli: król Szwecji Karol XVI Gustaw, następczyni tronu księżniczka Wiktoria, a także część parlamentarzystów.

Zaproszono również przedstawicieli Urzędu Ochrony Ludności i Gotowości, a także innych agencji państwowych.

O ćwiczeniach poinformowały również służby prasowe Riksdagu, czyli szwedzkiego parlamentu. W oświadczeniu napisano, że wziął w nich udział przewodniczący izby Andreas Norlen oraz 50 posłów delegacji wojennej, których zadaniem jest kontynuowanie pracy w przypadku wojny lub kryzysu.

- Ważne jest, aby nasze centralne procesy demokratyczne nadal funkcjonowały nawet w trudnych sytuacjach - podkreślił Norlen.

