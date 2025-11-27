11 osób zginęło, a dwie zostały ranne po tym, jak w czwartek nad ranem na stacji kolejowej w południowo-zachodnich Chinach pociąg testowy uderzył w grupę robotników znajdujących się na torowisku - poinformowały państwowe media. Szczegółowe przyczyny tragedii bada specjalna komisja.

ZOBACZ: Wiadomo, kto stał za aktami dywersji na kolei. Ujawniono nazwiska

Do wypadku doszło nad ranem na stacji Luoyang nieopodal miasta Kunming, stolicy prowincji Junnan. Jak poinformowały państwowe koleje, pociąg testowy, przeznaczony do sprawdzania urządzeń do wykrywania wstrząsów sejsmicznych, poruszał się "normalnie" po łuku torowiska na stacji, kiedy "doszło do zderzenia z robotnikami, którzy weszli na tory".

Tragedia na kolei w Chinach. To nie pierwszy taki przypadek

Natychmiast po zdarzeniu uruchomiono procedury ratunkowe, a ranne osoby przewieziono do szpitala - podała Xinhua. Ruch pociągów na stacji został już przywrócony. Władze kolei złożyły kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedziały pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do katastrofy.

Podobne wypadki zdarzały się w Chinach już wcześniej, m.in. w czerwcu 2021 roku, kiedy w prowincji Gansu pociąg uderzył w grupę dziewięciu robotników pracujących przy torowisku, powodując ich śmierć.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni