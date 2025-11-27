Tragedia na chińskiej kolei. Pociąg uderzył w grupę robotników, nie żyje 11 osób
W Chinach pociąg testowy uderzył w grupę robotników na stacji kolejowej, w wyniku czego zginęło jedenaście osób, a dwie zostały ranne. Do wypadku doszło na stacji Luoyang w prowincji Junnan. Pociąg przeznaczony do sprawdzania urządzeń do wykrywania wstrząsów sejsmicznych zderzył się z robotnikami, którzy weszli na tory - podały państwowe koleje.
11 osób zginęło, a dwie zostały ranne po tym, jak w czwartek nad ranem na stacji kolejowej w południowo-zachodnich Chinach pociąg testowy uderzył w grupę robotników znajdujących się na torowisku - poinformowały państwowe media. Szczegółowe przyczyny tragedii bada specjalna komisja.
Do wypadku doszło nad ranem na stacji Luoyang nieopodal miasta Kunming, stolicy prowincji Junnan. Jak poinformowały państwowe koleje, pociąg testowy, przeznaczony do sprawdzania urządzeń do wykrywania wstrząsów sejsmicznych, poruszał się "normalnie" po łuku torowiska na stacji, kiedy "doszło do zderzenia z robotnikami, którzy weszli na tory".
Tragedia na kolei w Chinach. To nie pierwszy taki przypadek
Natychmiast po zdarzeniu uruchomiono procedury ratunkowe, a ranne osoby przewieziono do szpitala - podała Xinhua. Ruch pociągów na stacji został już przywrócony. Władze kolei złożyły kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedziały pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do katastrofy.
Podobne wypadki zdarzały się w Chinach już wcześniej, m.in. w czerwcu 2021 roku, kiedy w prowincji Gansu pociąg uderzył w grupę dziewięciu robotników pracujących przy torowisku, powodując ich śmierć.
