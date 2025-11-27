Nie żyje Agnieszka Maciąg. Znana modelka i pisarka miała 56 lat

Nie żyje Agnieszka Maciąg. Modelka i pisarka miała 56 lat. Informację o śmierci przekazał w mediach społecznościowych jej mąż Robert Wolański.

Portret Agnieszki Maciąg.
Nie żyje Agnieszka Maciąg

Robert Wolański o śmierci swojej żony Agnieszki Maciąg poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych w czwartek po południu. 

Nie żyje Agnieszka Maciąg. Pisarka, modelka i aktorka miała 56

"Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze" - napisał.

 

 

Agnieszka Maciąg zmagała się z nowotworem. W marcu tego roku poinformowała, że choroba powróciła. 

Agnieszka Maciąg - kariera

Maciąg była ikoną lat 90. Uczestniczyła w największych światowych pokazach mody. Pojawiała się na wybiegach w Nowym Jorku, Paryżu, Mediolanie czy Berlinie. Pracowała dla znanych projektantów takich jak Karl Lagerfeld, Nino Cerruti, Laura Biagiotti czy Pierre Cardin.

 

Z zespołem De Mono wystąpiła na festiwalu w Sopocie. Nagrała solowy album "Marakesz 5:30". Była też prowadzącą m.in. programu "Siedem pokus".

 

ZOBACZ: Ewa Dałkowska nie żyje. Znana aktorka miała 78 lat

 

Była autorką książek o zdrowiu i duchowości. 

 

Maciąg była żoną fotografa Roberta Wolańskiego, z którym związała się po rozstaniu z Pawłem Maciągiem. Miała syna Michała i córkę Helenę. 

 

