Robert Wolański o śmierci swojej żony Agnieszki Maciąg poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych w czwartek po południu.

Nie żyje Agnieszka Maciąg. Pisarka, modelka i aktorka miała 56

"Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze" - napisał.

Agnieszka Maciąg zmagała się z nowotworem. W marcu tego roku poinformowała, że choroba powróciła.

Agnieszka Maciąg - kariera

Maciąg była ikoną lat 90. Uczestniczyła w największych światowych pokazach mody. Pojawiała się na wybiegach w Nowym Jorku, Paryżu, Mediolanie czy Berlinie. Pracowała dla znanych projektantów takich jak Karl Lagerfeld, Nino Cerruti, Laura Biagiotti czy Pierre Cardin.

Z zespołem De Mono wystąpiła na festiwalu w Sopocie. Nagrała solowy album "Marakesz 5:30". Była też prowadzącą m.in. programu "Siedem pokus".

Była autorką książek o zdrowiu i duchowości.

Maciąg była żoną fotografa Roberta Wolańskiego, z którym związała się po rozstaniu z Pawłem Maciągiem. Miała syna Michała i córkę Helenę.

ap / polsatnews.pl