Adrian Zandberg w programie "Gość Wydarzeń"

Gościem czwartkowego wydania programu "Gość Wydarzeń" będzie lider partii Razem i były kandydat na prezydenta Adrian Zandberg. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna z krótko ostrzyżonymi blond włosami i kilkudniowym zarostem, ubrany w ciemnogranatową marynarkę i koszulę, siedzi w studiu telewizyjnym.
Adrian Zandberg z partii Razem w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części "Gościa Wydarzeń" pojawi się amerykanista Andrzej Kohut z Ośrodka Studiów Wschodnich. Program poprowadzi Piotr Witwicki.

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
