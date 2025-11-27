Adrian Zandberg w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Gościem czwartkowego wydania programu "Gość Wydarzeń" będzie lider partii Razem i były kandydat na prezydenta Adrian Zandberg. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.
Adrian Zandberg z partii Razem w programie "Gość Wydarzeń"
W drugiej części "Gościa Wydarzeń" pojawi się amerykanista Andrzej Kohut z Ośrodka Studiów Wschodnich. Program poprowadzi Piotr Witwicki.
