Nastolatek cudem uszedł z życiem. Był 36 pięter nad Jerozolimą

Świat Marcin Boniecki / mjo / polsatnews.pl / AP News

W Jerozolimie strażacy uratowali 15-latka, który przez kilka godzin wisiał na dźwigu na wysokości 36 pięter. Nastolatek wspiął się na konstrukcję około północy, chcąc podziwiać widok stolicy Izraela. Po zgłoszeniu przez przechodnia, ratownicy ewakuowali chłopca. To kolejny przypadek wspinaczki młodzieży na wysokie budynki w mieście.

Strażacy ratują nastolatka wiszącego na dźwigu budowlanym wysoko nad miastem.
AP/Ohad Zwigenberg
Strażacy uratowali nastolatka wiszącego na dźwigu w Jerozolimie

W poniedziałek zespoły strażackie uratowały nastolatka, który przez siedem godzin wisiał na dźwigu 36 pięter nad stolicą Izraela, Jerozolimą.

 

15-letni chłopak powiedział zespołom ratunkowym, że wspiął się na dźwig około północy ponieważ chciał "zobaczyć widok" - donosi izraelska Służba Pożarna i Ratownicza, cytowana przez agencję AP.

 

ZOBACZ: Polscy wspinacze utknęli w Tatrach Słowackich. Całonocna akcja ratunkowa

 

Nagrania, które zostały opublikowane, ukazują nastolatka uwięzionego na małej platformie łączącej metalowe liny i hak dźwigu wiszący niebezpiecznie i wysoko nad wieżowcem.

Izrael. Nastolatek uwięziony na dźwigu został cudem uratowany

Strażacy przyjechali rano i wspięli się po konstrukcji żurawia, po tym jak przechodzień zauważył chłopca i zaalarmował służby. Uratowali go, ściągając w bezpieczne miejsce. Jak powiedział Eyal Cohen z tamtejszej straży pożarnej, to jeden z kilku przypadków w mieście, w których młodzi ludzie zostali przyłapani na wspinaniu się na wysokie budynki.

 

ZOBACZ: Akcja ratownicza na Mount Everest. Zamieć uwięziła ponad 200 osób

 

- To poważny incydent, który zakończył się cudem - powiedział Cohen.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Czytaj więcej
DŹWIGIZRAELJEROZOLIMANASTOLATEKRATUNEKŚWIATWSPINACZKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 