W poniedziałek zespoły strażackie uratowały nastolatka, który przez siedem godzin wisiał na dźwigu 36 pięter nad stolicą Izraela, Jerozolimą.

15-letni chłopak powiedział zespołom ratunkowym, że wspiął się na dźwig około północy ponieważ chciał "zobaczyć widok" - donosi izraelska Służba Pożarna i Ratownicza, cytowana przez agencję AP.

Nagrania, które zostały opublikowane, ukazują nastolatka uwięzionego na małej platformie łączącej metalowe liny i hak dźwigu wiszący niebezpiecznie i wysoko nad wieżowcem.

Izrael. Nastolatek uwięziony na dźwigu został cudem uratowany

Strażacy przyjechali rano i wspięli się po konstrukcji żurawia, po tym jak przechodzień zauważył chłopca i zaalarmował służby. Uratowali go, ściągając w bezpieczne miejsce. Jak powiedział Eyal Cohen z tamtejszej straży pożarnej, to jeden z kilku przypadków w mieście, w których młodzi ludzie zostali przyłapani na wspinaniu się na wysokie budynki.

- To poważny incydent, który zakończył się cudem - powiedział Cohen.

