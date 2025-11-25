Według komunikatu chińskiego MSZ, Xi przedstawił w poniedziałek "zasadnicze" stanowisko Chin w sprawie Tajwanu. Zaznaczył, że "powrót Tajwanu do Chin jest ważną częścią powojennego porządku międzynarodowego" i zaapelował o wspólne "chronienie owoców zwycięstwa w II wojnie światowej". Trump, cytowany przez stronę chińską, miał przyznać, że "Stany Zjednoczone rozumieją znaczenie kwestii Tajwanu dla Chin".

- Musimy po raz kolejny podkreślić, że Republika Chińska, Tajwan, jest w pełni suwerennym i niepodległym państwem - powiedział tajwański premier dziennikarzom. - Dla 23 milionów mieszkańców naszego kraju "powrót" nie jest opcją; to jest bardzo jasne - dodał Cho Jung-tai.

Spór o Tajwan. "Nie wykluczają użycia siły"

Rząd w Tajpej odrzuca chińską narrację historyczną. Rzecznik tajwańskiego MSZ, Hsiao Kuang-wei, we wtorek nazwał ją "całkowicie fałszywą", przypominając, że po kapitulacji Japonii w II wojnie światowej wyspa Tajwan znalazła się pod rządami Republiki Chińskiej (Tajwanu), podczas gdy Chińska Republika Ludowa powstała dopiero w 1949 r. Jego zdaniem celem władz ChRL jest "izolowanie Tajwanu na arenie międzynarodowej".

Komunistyczne władze w Pekinie uważają z kolei wyspę za "niezbywalną" część swojego terytorium, którą zamierzają "zjednoczyć" z Chinami kontynentalnymi i "absolutnie nie wykluczają użycia siły" w tym celu. Jednocześnie Pekin proponuje model "jeden kraj, dwa systemy", na wzór Hongkongu i Makau, co nie spotkało się z aprobatą żadnej z głównych sił politycznych na Tajwanie.

Władze w Tajpej, w tym prezydent Lai Ching-te, nazywany przez stronę chińską "separatystą", określają dążenia Chin mianem próby "aneksji" Tajwanu, jako kolejnej prowincji ChRL.

