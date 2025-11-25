Plebania parafii pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie stała się celem złodziei. W niedzielę około 18:00 do budynku należącego do kościoła włamali się dwaj mężczyźni mający mniej więcej 20-30 lat.



Do zdarzenia doszło, gdy większość księży zajęta była sprawowaniem wieczornej mszy świętej. Parafia przekazała w facebookowym komunikacie, że sprawcy byli szczupli i mieli około 170 cm w przypadku pierwszego i 190 cm wzrostu w przypadku drugiego z nich.

Włamanie na plebanii w Tuchowie. Policja apeluje o pomoc

- Mężczyzn było dwóch. Byli zamaskowani. W pomieszczeniu gospodarczym plebanii natknął się na nich ksiądz, który niespodziewanie dla nich pojawił się w budynku - przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie asp. Kamil Wójcik w rozmowie z portalem tarnow.naszemiasto.pl.

Jak dodał mundurowy, kapłan, który próbował zatrzymać włamywaczy, został zaatakowany. - Między mężczyznami doszło do szamotaniny. Sprawcy użyli wobec duchownego gazu i zdołali zbiec - dodał.

W niedzielę teren parafii był badany przez funkcjonariuszy. Służbom nie udało się jednak odtworzyć pełnego obrazu zdarzenia, podobnie jak nieznana pozostaje tożsamość sprawców.

Zaatakowali księdza i uciekli. Policja poszukuje włamywaczy z Tuchowa

Policjanci zwrócili się do ewentualnych świadków o wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości włamywaczy. Z podobnym apelem wystąpiła także w mediach społecznościowych parafia.



"Jeżeli ktoś widział podejrzanych ludzi obserwujących plebanię czy kościół w tym dniu lub wcześniej, proszony jest o kontakt z Parafią lub Policją, która zajmuje się tą sprawą" - przekazano w komunikacie.

