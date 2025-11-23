Internauci na tropie dezinformacji. Polskojęzyczne konta znikają z serwisu X
W popularnym w sieci serwisie X pojawiła się nowa funkcja, dzięki której zobaczyć można, w jakim kraju założony został dany profil. Internauci ujawnili, że część polskojęzycznych kont, które publikowały skrajnie prawicowe treści nie powstały na terenie Polski. Niektóre z nich zaczęły znikać z sieci.
Nowy sposób weryfikacji tożsamości w serwisie X budzi ogromne emocje w sieci. Administracja jednego z najpopularniejszych mediów społecznościowych na świecie wprowadziła dla każdego użytkownika możliwość sprawdzenia kraju pochodzenia profili, na których publikowane są treści.
Część internautów wykorzystała okazję, by sprawdzić, gdzie powstały konta, na których pojawiają się antyukraińskie, czy antyunijne wpisy. Jak się okazało, wiele z nich założonych zostało poza terytorium Polski. Niektóre popularne profile zaczęły też nieoczekiwanie znikać z X'a.
Serwis X wprowadził nową funkcję. Internauci ujawniają
Internauci i komentatorzy polityczni postanowili "prześwietlić" niektóre ze skrajnie prawicowych profili. "No i mam wysyp POLEXITowych kont 'polskich Polaków z Polski' (zwykle dodatkowo wspierających rosyjską narracje) z umiejscowieniem w Holandii i z znaczkiem tarczy z wykrzyknikiem z boku. Co oznacza VPN" - napisał Jarosław Wolski.
Jak dodał, sytuacja go nie dziwi, bowiem to właśnie przez Holandię łączą się użytkownicy korzystający z VPN na terenie Rosji. "Zatem spokojnie - zapewne w 9 na 10 przypadków to nie nasi rodacy na obczyźnie odreagowujący pracę u bauera w multi-kulti społeczeństwie a po prostu spocony ze strachu (że go wyślą za niewyrobienie normy na SWO) Wania z Muchosrańska. Lub co lepsze boty" - ironizował Wolski.
Osobne "śledztwo" postanowił przeprowadzić też Jakub Wiech. "A kogo to do Belgii wywiało? Może nawet do samej Brukseli?" - zastanawiał się komentator, publikując screen przedstawiający "belgijskie pochodzenie" prawicowego profilu "Agencja Bezpieczeństwa Narodowego". Inne z przytoczonych przez niego kont zarejestrowano natomiast w Singapurze.
