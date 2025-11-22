Każdy plan zakończenia wojny Rosji na Ukrainie powinien chronić suwerenność Ukrainy i być akceptowalny dla obydwu krajów - napisał w piątek w serwisie X wiceprezydent USA JD Vance.

Vance uznał jednak za "fantazję" przekonanie, że Ukraina mogłaby wygrać, gdyby Stany Zjednoczone przekazały Kijowowi więcej pieniędzy lub broni albo nałożyły więcej sankcji na Moskwę. "Pokój nie zostanie osiągnięty przez nieudolnych dyplomatów ani polityków żyjących w świecie fantazji. Mogą go wypracować mądrzy ludzie żyjący w realnym świecie" - napisał.

ZOBACZ: Vance: Rosja i Ukraina nie są blisko porozumienia. USA stawiają na nowy środek wywierania presji

Wcześniej w piątek, po rozmowie z Vance'em, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj z szacunkiem przyjmuje pragnienie prezydenta USA Donalda Trumpa, by zakończyć wojnę, i odnosi się pozytywnie do każdej realistycznej propozycji w tej sprawie.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Trump: Mają czas do czwartku

Trump potwierdził, że dał Ukrainie czas do czwartku, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny. Odpowiadając na komentarz dziennikarza Fox News, że plan ten zakłada oddanie przez Ukrainę części terytorium, które wciąż jest pod jej kontrolą, uznał, że "straci je w bardzo krótkim czasie".

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni