Borys Budka w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Romanowski porozmawia z wiceszefem Koalicji Obywatelskiej, europosłem Borysem Budką. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Gościem Bogdana Rymanowskiego w drugiej części programu będzie zastępca szefa BBN gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski.
