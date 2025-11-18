Borys Budka w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Romanowski porozmawia z wiceszefem Koalicji Obywatelskiej, europosłem Borysem Budką. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie, patrzący w bok, siedzi przed niebieskim tłem z podświetlonymi budynkami miejskimi.
Polsat News
Borys Budka w programie "Gość Wydarzeń"

Gościem Bogdana Rymanowskiego w drugiej części programu będzie zastępca szefa BBN gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski

 

WIDEO: Uszkodzenie torów. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Mamy duży problem
aas/wka / polsatnews.pl
