- Polska jest w stanie wojny z Rosją. Przeciwnik robi różne rzeczy po to, żeby nam dokuczyć, żeby nas przestraszyć, żeby spowodować jak największe szkody i straty - stwierdził w rozmowie z TVP Info Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu.

Oznajmił również, że jego zdaniem niedzielne akty dywersji na torach linii Warszawa-Lublin były "zaplanowanym zamachem na całą sieć kolejową, podczas którego cudem udało uniknąć tragedii". - Gdyby ten pociąg się wykoleił, mielibyśmy prawdopodobnie kilka ofiar śmiertelnych, a do tego zablokowaną linię kolejową na strategicznym kierunku - mówił.

Ekspert w czasie rozmowy zaznaczył również, że działania wojenne prowadzone są jednostronnie, Polska ich nie prowadzi, jednak Rosja już tak. W jego ocenie konieczne są zdecydowane kroki ze strony władz. - Radziłbym wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze wschodnim kraju, graniczącym z Ukrainą i dalej z Rosją. Trzeba przestać się cackać - to jest wojna - zakomunikował Derlatka.

Zdaniem byłego szefa Agencji Wywiadu, wprowadzenie stanu wyjątkowego umożliwiłoby m.in. zestrzeliwanie dronów, które coraz częściej naruszają polską przestrzeń powietrzną. - Wtedy uruchomione byłyby działania odszkodowawcze w przypadku strat, które mogą powstać, ponieważ spadające szczątki dronów mogą powodować szkody - stwierdził.

Derlatka wskazał również na potrzebę stworzenia systemu alarmowego i informacyjnego dla ludności oraz zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, w tym kolei, stacji BTS i linii energetycznych. - Możliwych wrażliwych miejsc, w które Rosja może uderzyć, jest bardzo dużo. Stan wyjątkowy umożliwiłby koncentrację sił i środków na ochronie tego rejonu - mówił.

- Od dłuższego czasu apeluję o zastosowanie urządzeń typu ECHELON. One pozwalają sprawdzać cały internet, wszystkie media komunikacyjne. To pozwala na wyławianie tych elementów, które mogą być zagrożeniem. To trzeba zrobić, to są sprawy naglące - poinformował.

Powiedział również, że jego zdaniem od nadlatującego drona groźniejszy jest jego operator. - Żeby sterować dronem, trzeba używać fal radiowych. Jeśli się ich używa, można ustalić miejsce, skąd są nadawane - dodał.

Na zakończenie zwrócił uwagę na rolę firm telekomunikacyjnych. Jego zdaniem, muszą być "zobligowane do wzmocnienia kontroli na tym obszarze", ponieważ za pomocą telefonów, można bardzo precyzyjnie ustalić położenie jego posiadacza.

jkn / polsatnews.pl / TVP Info