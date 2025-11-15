Rosyjski fotograf Oleg Kuliszow opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie krążownika rakietowego Admirał Nachimow.

Okręt, który przeszedł remont i modernizację w zakładach Siewmasz w Siewierodwińsku, znajduje się na drugim etapie prób morskich - podaje ukraińska agencja Unian. Jak dodano, 2 listopada znajdował się na Morzu Białym.

Moskwa nazywa jednostkę "najpotężniejszym rosyjskim okrętem nawodnym". Jego długość przekracza 250 m.

Rosja. Krążownik Admirał Nachimow po modernizacji

Admirał Nachimow jest trzecią z serii jednostką projektu 1144. Wszedł do służby w grudniu 1988 roku. Na początku znany był jako Kalinin. W 1992 roku jednostkę nazwano imieniem XIX-wiecznego admirała Pawła Nachimowa.

Remont krążownika trwał od 1999 roku. Główne prace na nim prowadzono od 2013 roku - pisze Unian. Rosjanie niedawno rozpoczęli fabryczne próby morskie zmodernizowanego okrętu.

Najważniejszym efektem modernizacji było zauważalne zwiększenie siły uderzeniowej krążownika.

Ukraińska agencja, powołując się na otwarte źródła informacji podaje, że okręt będzie przenosił m.in. 10 uniwersalnych okrętowych systemów ogniowych, każdy z ośmioma pociskami manewrującymi Caliber-NK i/lub Onyx, niektóre media wspominały też o hipersonicznych Zirconach.

