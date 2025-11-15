"Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie 'X' podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku" - przekazała policja w mediach społecznościowych w sobotę rano.

Chodzi o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone pod zdjęciem prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia.

Groźba pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawę bada policja

Była to odpowiedź na post na profilu "Łączy nas Piłka", zarządzanym przez PZPN, w którym zamieszczono zdjęcie przedstawiające prezydenta Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym piątkowy mecz Polska-Holandia.

Zrzuty ekranu przedstawiające usunięty wpis anonimowego użytkownika można jednak znaleźć na portalach internetowych, m.in. na portalu Telewizji Republika.

Jak zaznaczyła policja, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych.

