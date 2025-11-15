Groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Policja bada sprawę

Policja przekazała, że prowadzi czynności ws. wpisu w mediach społecznościowych, który miał stanowić groźbę wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone pod zdjęciem prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia. Wpis został już usunięty, ale w sieci krążą jego zdjęcia.

Karol Nawrocki, prezydent, przemawia do mikrofonu na tle polskiej flagi.
Policja bada sprawę groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego

"Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie 'X' podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku" - przekazała policja w mediach społecznościowych w sobotę rano.

 

Chodzi o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone pod zdjęciem prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia.

Była to odpowiedź na post na profilu "Łączy nas Piłka", zarządzanym przez PZPN, w którym zamieszczono zdjęcie przedstawiające prezydenta Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym piątkowy mecz Polska-Holandia.

 

Zrzuty ekranu przedstawiające usunięty wpis anonimowego użytkownika można jednak znaleźć na portalach internetowych, m.in. na portalu Telewizji Republika.

 

ZOBACZ: Incydent podczas meczu z Holandią. Stanowcza reakcja PZPN

 

Jak zaznaczyła policja, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych. 

 

WIDEO: Pogoda - sobota 15 listopada, rano
Michał Blus / polsatnews.pl
