Groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Policja bada sprawę
Policja przekazała, że prowadzi czynności ws. wpisu w mediach społecznościowych, który miał stanowić groźbę wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone pod zdjęciem prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia. Wpis został już usunięty, ale w sieci krążą jego zdjęcia.
"Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie 'X' podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku" - przekazała policja w mediach społecznościowych w sobotę rano.
Chodzi o zdjęcie z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczone pod zdjęciem prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia.
Była to odpowiedź na post na profilu "Łączy nas Piłka", zarządzanym przez PZPN, w którym zamieszczono zdjęcie przedstawiające prezydenta Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym piątkowy mecz Polska-Holandia.
Zrzuty ekranu przedstawiające usunięty wpis anonimowego użytkownika można jednak znaleźć na portalach internetowych, m.in. na portalu Telewizji Republika.
Jak zaznaczyła policja, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych.
