W piątek w 40 lokalizacjach na terenie kraju rozpoczęły się strajki rolników. Najbardziej dotknięci zostaną kierowcy w woj. zachodniopomorskim. Paweł Toporek, współorganizator strajku, zapowiedział, że w trakcie protestów nie będzie blokowania dróg, a jedynie spowolnienie ruchu.

Zwrócił jednak uwagę, że protest zarezerwowany jest na cztery miesiące. - Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli wyjeżdżać, ale jeśli będzie trzeba, będziemy wyjeżdżać co tydzień. Nie chcemy blokować całkowicie, jednak jeśli rząd nie zareaguje, wprowadzimy strajk generalny - zapowiedział Toporek.

Współorganizator strajku podkreślił także, że rolnicy wyjeżdżają na ulicę, gdyż "nie mają innego wyjścia". Podkreślił, że "Ministerstwo Rolnictwa do dziś nie zaproponowało rolnikom żadnego sensownego rozwiązania".

- Protestujemy w obronie wszystkich Polaków, wszystkich konsumentów. Walczymy o to, żeby Polak miał na stole zdrową żywność. Wiemy, że kraje należące do Mercosur, czy nawet Ukraina, nie mają takich obostrzeń i stosuje się tam bardzo dużo szkodliwych substancji do produkcji żywności - wyjaśnił rolnik.

Ruszają protesty rolników. Utrudnienia w całym kraju

Rolnicy podkreślają, że w strajku chodzi głównie o import. Produktu z zagranicy zalewają polski rynek, w wyniku czego rolnicy sprzedają towary poniżej kosztów produkcji. - To tak, jakby ktoś chodził do pracy i nie dostawał wypłaty - powiedział Toporek. Przestrzegł także, że jeśli przepisy nie zostaną zmienione, polskie gospodarstwa zostaną sprzedane.

W połowie grudnia rolnicy planują zorganizować ogólnopolski protest w Warszawie, natomiast 18 grudnia odbędzie się międzynarodowa manifestacja w Brukseli z rolnicami z całej Europy. Swój udział deklarują także rolnicy z Polski.

