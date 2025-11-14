Koniec meczu Polska - Holandia. Polacy walczyli do końca, sytuacja w grupie niepewna
Polska zremisowała z Holandią w przedostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata 2026. Mimo zdobycia bramki w pierwszej połowie, Biało-Czerwonym nie udało się utrzymać prowadzenia. Ostatecznie po meczu reprezentacja pod wodzą Jana Urbana utrzymała się na drugim miejscu w swojej grupie.
Polska zremisowała z Holandią 1:1 (1:0) w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany na PGE Narodowym w Warszawie. Bramki zdobyli Jakub Kamiński i Memphis Depay.
Wcześniej w grupie G Finlandia przegrała w Helsinkach z Maltą 0:1. Finowie przeważali, ale dobrze dysponowany był bramkarz Henry Bonello. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 82. minucie, gdy Jake Grech zdobył bramkę, która zapewniła Maltańczykom pierwsze zwycięstwo w eliminacjach.
Porażka Finlandii oznacza, że Polacy w marcu najprawdopodobniej zagrają w barażach, choć nadal mają teoretyczne szanse na bezpośredni awans. Aby tego dokonać, w poniedziałek muszą wysoko pokonać na wyjeździe Maltę i liczyć na to, że Holandia dozna dotkliwej porażki z Litwą.
Wynik meczu Polska - Holandia. Gol za golem w połowie spotkania
Mecz Polska - Holandia odbył się w ramach przedostatniej kolejki eliminacji do mistrzostw świata 2026. Drużyna Jana Urbana walczyła o utrzymanie drugiego miejsca w tabeli swojej grupy.
W piątkowym spotkaniu na Stadionie Narodowym Biało-Czerwoni prowadzili w statystykach strzałów i uderzeń na bramkę, jednak zdecydowanie tracili w posiadaniu piłki. Reprezentacja Holandii słynie z celnych i częstych podań.
Jeszcze w pierwszej połowie Polakom udało się zdobyć pierwszą bramkę w meczu. Gola w 43. minucie po asyście Roberta Lewandowskiego strzelił Jakub Kamiński. Holendrzy odrobili stratę w 47. minucie po strzale Memphisa Depaya.
Eliminacje do mistrzostw świata. Prezydent na trybunach
Sędziowanemu przez włoskiego arbitra Maurizia Marianiego meczowi przyglądał się na stadionie Karol Nawrocki. Podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego prezydent poinformował, że będzie ma tym meczu.
- Dzisiaj jest mecz Polska-Holandia, na który jadę, czyli prosto z Mińska (Mazowieckiego) na mecz Polska-Holandia. Prezydent musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny - podkreślił Nawrocki.
Bezpośredni awans na mundial 2026 wywalczą zwycięzcy grup, zaś ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.
