Koniec meczu Polska - Holandia. Polacy walczyli do końca, sytuacja w grupie niepewna

Polska zremisowała z Holandią 1:1 (1:0) w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany na PGE Narodowym w Warszawie. Bramki zdobyli Jakub Kamiński i Memphis Depay.

Wcześniej w grupie G Finlandia przegrała w Helsinkach z Maltą 0:1. Finowie przeważali, ale dobrze dysponowany był bramkarz Henry Bonello. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 82. minucie, gdy Jake Grech zdobył bramkę, która zapewniła Maltańczykom pierwsze zwycięstwo w eliminacjach.

Porażka Finlandii oznacza, że Polacy w marcu najprawdopodobniej zagrają w barażach, choć nadal mają teoretyczne szanse na bezpośredni awans. Aby tego dokonać, w poniedziałek muszą wysoko pokonać na wyjeździe Maltę i liczyć na to, że Holandia dozna dotkliwej porażki z Litwą.

Wynik meczu Polska - Holandia. Gol za golem w połowie spotkania

Mecz Polska - Holandia odbył się w ramach przedostatniej kolejki eliminacji do mistrzostw świata 2026. Drużyna Jana Urbana walczyła o utrzymanie drugiego miejsca w tabeli swojej grupy.

W piątkowym spotkaniu na Stadionie Narodowym Biało-Czerwoni prowadzili w statystykach strzałów i uderzeń na bramkę, jednak zdecydowanie tracili w posiadaniu piłki. Reprezentacja Holandii słynie z celnych i częstych podań.

Jeszcze w pierwszej połowie Polakom udało się zdobyć pierwszą bramkę w meczu. Gola w 43. minucie po asyście Roberta Lewandowskiego strzelił Jakub Kamiński. Holendrzy odrobili stratę w 47. minucie po strzale Memphisa Depaya.

Eliminacje do mistrzostw świata. Prezydent na trybunach

Sędziowanemu przez włoskiego arbitra Maurizia Marianiego meczowi przyglądał się na stadionie Karol Nawrocki. Podczas piątkowego spotkania z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego prezydent poinformował, że będzie ma tym meczu.

- Dzisiaj jest mecz Polska-Holandia, na który jadę, czyli prosto z Mińska (Mazowieckiego) na mecz Polska-Holandia. Prezydent musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny - podkreślił Nawrocki.

Bezpośredni awans na mundial 2026 wywalczą zwycięzcy grup, zaś ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni