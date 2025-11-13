Lider Polski 2050 Szymon Hołownia podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - poinformowała Kancelaria Sejmu. Wybór nowego marszałka Sejmu ma odbyć się 18 listopada, na kolejnym posiedzeniu izby. O podpisaniu przez Hołownię rezygnacji Kancelaria Sejmu poinformowała za pośrednictwem serwisu X.

ZOBACZ: Szymon Hołownia chce odejść z polskiej polityki. "Złożyłem aplikację"

Zgodnie z umową koalicyjną, od 14 listopada do końca kadencji funkcję marszałka Sejmu przejąć miał współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jednak w zeszłym tygodniu Hołownia poinformował, że podjął decyzję z Czarzastym, by wybór nowego marszałka odbył się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 18 listopada o godz. 11.

Szymon Hołownia rezygnuje ze stanowiska. "Z pewną nostalgią i żalem"

- Tutaj drobny niuans, który się pojawił, czyli taki, że następny Sejm musimy zrobić czterodniowy, czyli 18, 19, 20 i 21 listopada. I tutaj z panem marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym podejmiemy decyzję, czy ta zmiana ma się dokonać 18-stego, czyli jeżeli złożę rezygnację 13-stego, a złożę ją 13-stego, zgodnie z umową koalicyjną, wypełniając jej zapisy, to czy wybór dokona się na samym początku posiedzenia, czyli 18-stego, czy drugiego dnia posiedzenia 19-stego, a ja bym jeszcze wtedy to posiedzenie otwierał - powiedział Hołownia na konferencji prasowej.

W czwartek rezygnujący ze stanowiska marszałka Sejmu udzielił wywiadu Polsat News. W rozmowie z reporterką Adaminą Sajkowską Szymon Hołownia został zapytany, czy nie żałuje, że w umowie koalicyjnej znalazł się zapis o marszałku rotacyjnym. - Odchodzę z pewną nostalgią i żalem, że już koniec. Czy można było umowę koalicyjną podpisać inaczej? Wydaje mi się, że w tamtych warunkach nie można było - mówił.

Marszałek Sejmu podkreślił, że po wyborach w 2023 roku "wszyscy czekali, żebyśmy się jak najszybciej dogadali i sformowali rząd". -Musieliśmy robić sobie bardzo duże ustępstwa, żeby wszystko dopiąć - zaznaczył.

ZOBACZ: "Marszałkiem Sejmu będzie komunista". Mariusz Błaszczak grzmi

Wyjawił, że wtedy podczas negocjacji pojawił się pomysł, by sprawował funkcję marszałka przez cztery lata. Hołownia wskazał, że w tej kwestii "stanowisko Lewicy było bardzo jednoznaczne".

- Przewodniczącemu Czarzastemu bardzo na tym zależało i tak jak mówiłem, musieliśmy iść na ustępstwa wobec siebie - przekazał.

Nowe stanowisko dla Szymona Hołowni? "Jeśli Sejm zagłosuje"

W rozmowie z reporterką Polsat News Hołownia został też zapytany o plany na przyszłość. Hołownia przekazał, że jeśli Sejm zagłosuje za tym, by został wicemarszałkiem, przyjmie tę funkcję.



Odniósł się do kandydowania na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, jak ocenił "szanse są duże".

WIDEO. Szymon Hołownia dla Polsat News: Odchodzę z pewną nostalgią i żalem

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejny etap rekrutacji polskiej - mówił. Jak dodał może liczyć na wsparcie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zmiana na fotelu marszałka. Polacy ocenili Szymona Hołownię

Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej Szymon Hołownia zrezygnuje z funkcji marszałka Sejmu, zastąpi go wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

W środę pojawiły się wyniki badania IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", w którym Polacy ocenili odchodzącego marszałka. "45,4 proc. ankietowanych ocenia jego pracę jako marszałka Sejmu pozytywnie, przeciwnego zdania jest 41,5 proc. wyborców. Pozostali nie wyrobili sobie w tej sprawie zdania" - podano.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni