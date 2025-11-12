Pierwszy rosyjski humanoidalny robot ze sztuczną inteligencją przewrócił się na scenie podczas oficjalnej premiery w Moskwie w trakcie targów technologicznych - przekazał portal Newsweek.

Robot o nazwie AIdol został zaprezentowany przez twórców jako zaawansowany przykład robotyki antropomorficznej, zbudowany głównie z komponentów rosyjskich. Maszyna wkroczyła na scenę przy ścieżce dźwiękowej z filmu Rocky. Nie wytrzymała jednak długo.

Robot wykonał zaledwie kilka kroków, stracił równowagę i upadł. Podczas przewrotki kilka jego elementów połamało się.

Na nagraniu wideo z tego zdarzenia widać, jak personel firmy rzuca się, by podnieść robota i zabrać go ze sceny. Jednocześnie maszynę zakryto kawałkiem materiału.

A presentation of Aidol, a new first russian anthropomorphic robot with AI.



Walked on stage to Rocky soundtrack.



Didn’t survive round one. pic.twitter.com/0Dtm6YQeo5 — Dmitry Buenkov (@dibuenio) November 11, 2025

Portal zauważa, że prezentacja AIdolu to rosyjska próba na dołączenie do globalnego wyścigu w tworzeniu robotów humanoidalnych. Firma, której właścicielem jest Władimir Wituchin, zachwalała maszynę jaką sprawnie manipulującą obiektami i wchodzącą w złożone interakcje.

Przewrócenie się robota przypisano problemom z kalibracją. Przekazano, że incydent miał miejsce podczas trwającej fazy testów robota. "Mam nadzieję, że ten błąd okaże się doświadczeniem" - przekazał prezes.

Według twórców wykorzystujący sztuczną inteligencję robot może się poruszać, pracować i komunikować z ludźmi bez połączenia z Internetem. 77 proc. komponentów, z których jest wykonany AIdol, pochodzi z Rosji. W momencie wejścia do seryjnej produkcji ma być ich aż 93 proc.

Wcześniej humanoidalnego robota zaprezentowała Elon Musk. W Austin w Teksasie najbogatszy człowiek na świecie pojawił się przed zgromadzonymi akcjonariuszami w towarzystwie tańczących robotów.

- Zamierzamy rozpocząć nie tylko nowy rozdział w historii Tesli - oświadczył. Musk podziękował za zaakceptowanie planu przewidującego zwiększenie jego zarobków. - Bardzo to doceniam - powiedział.

Two robots dancing at the Tesla shareholders meeting 🕺🏻😄 pic.twitter.com/6KgJoajo2L — Jeff Lutz 🔋 (@thejefflutz) November 6, 2025

Rekordowo wysoki pakiet finansowy dla Elona Muska, przewidujący wynagrodzenie w wysokości 878 mld dolarów, poparło ponad trzy czwarte akcjonariuszy. Po ogłoszeniu tej wiadomości wartość akcji działającej od 2003 roku Tesli - amerykańskiego producenta, m.in. samochodów elektrycznych, stacji ładowania, paneli fotowoltaicznych akumulatorów i robotów - wzrosła o ok. 1 proc. - przekazała agencja Reutera.

