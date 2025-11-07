Wpis ogłaszający decyzję Prokuratora Generalnego pojawił się na platformie X o godzinie 16:49. Minister Waldemar Żurek podkreślił, że "poseł powinien świecić przykładem, a nie ignorować prawo" stąd decyzja o wniosku do marszałka Sejmu.

"Kilka tygodni temu poseł Łukasz Mejza został zatrzymany przez policję i odmówił przyjęcia mandatu. Pędził ponad 200 km/h trasą S3" - napisał szef resortu sprawiedliwości.

"Właśnie podpisałem wniosek do Marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie - po to, żeby mógł zostać ukarany w postępowaniu wykroczeniowym. Zero tolerancji dla piratów drogowych" - dodał.

Artykuł aktualizowany...

