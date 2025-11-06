Sanatoria oferują szeroki zakres terapii: od zabiegów balneologicznych po kinezyterapię. Dla wielu seniorów to okazja, by wzmocnić organizm, złagodzić objawy przewlekłych chorób i nabrać energii do codziennego życia.

Co zabrać do sanatorium?

Przygotowując się do wyjazdu, warto pamiętać nie tylko o wygodnym stroju i pozytywnym nastawieniu. Każdy kuracjusz powinien mieć przy sobie:

skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

aktualne wyniki badań

dokumentację medyczną i karty leczenia szpitalnego

stosowane na co dzień leki oraz dokument tożsamości

Dobrze zaplanowany turnus pozwoli nie tylko zadbać o zdrowie, ale także zyskać siły i spokój ducha, których w codziennym życiu często brakuje.

Polańczyk-Zdrój. Uzdrowisko w sercu Bieszczad

Dla tych, którzy marzą o wypoczynku w górach, doskonałym wyborem będzie Polańczyk-Zdrój w województwie podkarpackim. To miejsce łączy bieszczadzki klimat z ofertą leczniczą na najwyższym poziomie.

ZOBACZ: U seniorów to temat tabu. Objawy pojawiają się późno, a skutki są poważne

Kuracjusze mogą tu skorzystać z usług sanatoriów Dedal, Amer-Pol & Atrium, Plon oraz Solinka, które specjalizują się w terapii chorób kardiologicznych, pulmonologicznych, diabetologicznych, a także schorzeń układu pokarmowego i moczowego.

Dodatkowym atutem Polańczyka są malownicze widoki i możliwość wypoczynku nad Jeziorem Solińskim, co sprawia, że wiele osób mówi o tym miejscu: "tu naprawdę można odetchnąć pełną piersią".

Ciechocinek: Klasyka wśród polskich uzdrowisk

Kiedy mowa o sanatoriach, Ciechocinek pojawia się na pierwszym miejscu. To uzdrowisko o wyjątkowym mikroklimacie, położone w województwie kujawsko-pomorskim, od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem kuracjuszy.

ZOBACZ: Najpiękniejsze plaże w Polsce. Tu warto wybrać się na wakacje

Najlepiej ocenianym obiektem przez odwiedzających jest Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik, oferujące szeroką gamę zabiegów, takich jak hydroterapia, balneoterapia, kinezyterapia i fizykoterapia. Ciepły klimat i otoczenie przyrody sprzyjają spacerom, jodze czy lekkiej aktywności fizycznej.

Ciechocinek to również idealne miejsce dla osób, które chcą połączyć leczenie z odpoczynkiem - tężnie solankowe, parki i ścieżki spacerowe tworzą tu atmosferę sprzyjającą relaksowi.

Duszniki-Zdrój. Perła Dolnego Śląska

Duszniki-Zdrój to miasto położone pomiędzy Górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Przyciąga turystów i kuracjuszy z całego kraju.

ZOBACZ: Masz skierowanie do sanatorium? Ta rzecz może zaważyć na całym wyjeździe

Znajduje się tu m.in. Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik, w którym seniorzy mogą korzystać z pobytów leczniczych i turnusów rehabilitacyjnych. Ośrodek oferuje liczne zabiegi poprawiające krążenie, pracę układu oddechowego oraz ogólną kondycję organizmu.

Duszniki-Zdrój to także idealne miejsce dla miłośników natury. Czyste powietrze, liczne trasy spacerowe i spokojne otoczenie gór wpływają korzystnie na samopoczucie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Niebezpieczna moda w Polsce. Do szpitala trafiają dziesiątki podtrutych osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl