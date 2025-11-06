Amerykańska aktorka Angelina Jolie w środę odwiedziła Mikołajów i Chersoń, miasta na południu Ukrainy w pobliżu linii frontu. W trakcie jej wizyty doszło do incydentu.

Jak podaje Suspilne, ukraińskie służby zajmujące się poborem do wojska (TCR) zatrzymały jednego z uczestników konwoju gwiazdy 33-letniego kierowcę Dmytra. Według serwisu mężczyzna jest trenerem sambo z Kropywnyckiego.

Ukraina: Konwój z Angeliną Jolie zatrzymany. Służby aresztowały kierowcę

Brat 33-latka Jewgienij Pyszczikow twierdzi, że Dmytro nie jest żołnierzem i nigdy nie służył w wojsku, choć dziesięć lat temu ukończył wydział wojskowy w akademii lotniczej.

- On nie jest ochroniarzem Angeliny Jolie. Jechał jako wolontariusz, aby pomagać - pokazywać, opowiadać. Ma dokumenty, legitymację wolontariusza i aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia z 2025 roku. Z powodu problemów z kręgosłupem nie nadaje się do służb bojowych, tylko do służb w formacjach tyłowych - mówi Jewgienij.

ZOBACZ: Dramatyczna sytuacja Ukraińców w Pokrowsku. "Straciliśmy 80 procent miasta"

Partnerka 33-latka Julia Loticka twierdzi z kolei, że nie ma z nim kontaktu od czasu zatrzymania. Według niej mężczyzna został ujęty przez służby w miejscowości Wozneseńsk w obwodzie mikołajowskim.

- Jest osobą publiczną, od dawna zajmuje się wolontariatem - zbiera fundusze, kupuje samochody dla wojska. Ma diagnozę zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa - tłumaczyła.

Wojna w Ukrainie. Angelina Jolie odwiedziła Mikołajów i Chersoń

Agencja Unian podała, że Angelina Jolie przyjechała do Ukrainy w środę. Aktorka przekroczyła granicę nie informując władz o swojej wizycie.



W obwodzie mikołajowskim funkcjonariusze TCR zatrzymali konwój Angeliny Jolie i aresztowali kierowcę. Jak ustalił Unian, podczas kontroli mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów wojskowych.

Tymczasem TCR podaje w oświadczeniu, że "wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem".

ZOBACZ: Czystki na Kremlu. Zwolennicy Putina stali się jego ofiarami

Nie była to pierwsza wizyta Angeliny Joli w Ukrainie. Wcześniej aktorka przybyła do kraju z misją humanitarną 30 kwietnia 2022 roku jako specjalna wysłanniczka ONZ ds. uchodźców.

- Mieszkańcy Mikołajowa i Chersonia codziennie żyją w niebezpieczeństwie, ale nie poddają się. W czasie, gdy rządy na całym świecie odwracają się od ochrony ludności cywilnej, siła i wzajemne wsparcie (mieszkańców tych miast) są imponujące. Po prawie trzech latach konfliktu widać zmęczenie, ale równie wyraźna jest determinacja. Rodziny pragną bezpieczeństwa, pokoju i możliwości odbudowy swojego życia - cytuje Jolie międzynarodowa organizacja charytatywna Legacy of War Foundation, która opublikowała oficjalny komunikat dotyczący wizyty.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni