Poranny wstrząs, do którego doszło w środę nad ranem w rejonie kopalni Murcki-Staszic, silnie odczuli mieszkańcy okolicznych miast.

Wstrząs nastąpił o godz. 4:44 w zrobach ściany 106/401/1/S w pokładzie 401, ok. 230 metrów na zachód od frontu ściany - przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.

Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic na Śląsku. Górnicy zostali wycofani

Wstrząs miał energię 2 x 10 do 6 dżula, co przekłada się na magnitudę 2,37.

Rzeczniczka PGG zaznaczyła, że po wstrząsie załoga została wycofana z rejonu ściany - nikomu nic się nie stało. Z powierzchni napłynęły cztery zgłoszenia dotyczące zdarzenia.

Do ostatniego silnego wstrząsu w kopalni Murcki-Staszic doszło w połowie sierpnia. Wówczas wstrząs miał energię 8 x 10 do 3 dżula, co przekłada się na magnitudę 1,11. Nie przełożył się istotnie na powierzchnię, jednak pod ziemią niegroźnych obrażeń doznało czterech górników.

