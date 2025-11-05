Wstrząs w kopalni na Śląsku. Odczuli go mieszkańcy kilku miast

W środę nad ranem doszło do wstrząsu w rejonie Katowic, który silnie odczuli mieszkańcy okolicznych miast. Rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok przekazała, że nastąpił on w rejonie kopalni Murcki-Staszic. - Załoga została wycofana, nikomu nic się nie stało - poinformowała.

Wstrząs w rejonie kopalni Murcki-Staszic był silnie odczuwalny na powierzchni

Poranny wstrząs, do którego doszło w środę nad ranem w rejonie kopalni Murcki-Staszic, silnie odczuli mieszkańcy okolicznych miast.

 

Wstrząs nastąpił o godz. 4:44 w zrobach ściany 106/401/1/S w pokładzie 401, ok. 230 metrów na zachód od frontu ściany - przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.

Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic na Śląsku. Górnicy zostali wycofani

Wstrząs miał energię 2 x 10 do 6 dżula, co przekłada się na magnitudę 2,37.

 

Rzeczniczka PGG zaznaczyła, że po wstrząsie załoga została wycofana z rejonu ściany - nikomu nic się nie stało. Z powierzchni napłynęły cztery zgłoszenia dotyczące zdarzenia.

 

Do ostatniego silnego wstrząsu w kopalni Murcki-Staszic doszło w połowie sierpnia. Wówczas wstrząs miał energię 8 x 10 do 3 dżula, co przekłada się na magnitudę 1,11. Nie przełożył się istotnie na powierzchnię, jednak pod ziemią niegroźnych obrażeń doznało czterech górników.

 

