Decyzja o przekazaniu Patryka M. Polsce została formalnie zatwierdzona przez niemiecką prokuraturę generalną. Wcześniej decyzję o ekstradycji podjął sąd w Hamburgu. Przekazanie Patryka M. stronie polskiej miał utrudnić wniosek o azyl, o który zabiegał on w Niemczech.

- Trwające postępowanie azylowe nie stanowi co do zasady przeszkody w wydaniu osoby ściganej do Polski - poinformowała prokuratura w Hamburgu.

Niemcy. W czwartek przekazanie Patryka M., ps. Wielki Bu, stronie polskiej

Adwokat Gregor P. Jezierski przekazał w środę, że "wnioski obrony dotyczące tej sprawy zostały odrzucone" i obrona nie będzie już podejmować działań w tej sprawie. O planie przekazania polskiej stronie Patryka M. poinformował w środę portal TVN24.

Do Rostocku Patryka M. przetransportowano z Hamburga, gdzie był osadzony od września.

Patryk M. został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu, skąd - jak informowała wówczas policja - planował udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mężczyzna był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Był poszukiwany w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Lublinie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem i przemytem narkotyków.

Prokuratura informowała w przeszłości, że zarzuty, jakie ma usłyszeć Patryk M., obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w okresie od lipca 2017 r. do 2018 r. w Polsce, Holandii i Hiszpanii, mającej na celu produkcję, przywóz, nabywanie, wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych (m.in. kokainy, amfetaminy, haszyszu, mefedronu).

Ponadto Patryka M. dotyczyć ma też zarzut kradzieży z włamaniem do samochodu i przerobienia oznaczeń identyfikacyjnych w tym pojeździe. M. znany jest m.in. z udziału we freak-fightowych galach MMA.

Kontakty Karola Nawrockiego z "Wielkim Bu"?

W trackie prezydenckiej kampanii wyborczej pojawiały się głosy dotyczące kontaktów Karola Nawrockiego z "Wielkim Bu". W maju 2024 roku Masiak opublikował zdjęcie zrobione z Nawrockim w Biurze Edukacji Narodowej IPN. Kolejną wspólną fotografię opublikował trzy miesiące później. "Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać" - napisał.

O znajomość z "Wielkim Bu" Nawrocki zapytany został w wywiadzie dla Kanału Zero. - Znam go, bo z nim boksowałem. To jest wielki chłop, 140 kg. Był moment, że nie miał odpowiedniego sparingpartnera i po prostu sparowaliśmy. Na niczym innym nasza znajomość nie polegała. Nie było między nami żadnych relacji - tłumaczył Nawrocki.

