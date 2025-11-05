Moda na Polsat trwa! Stacja umacnia pozycję lidera

Po 10 miesiącach odnotowaliśmy również rekordowy wzrost udziałów w ścisłym prime time kanału (grupa 16-59) aż o 14 proc. w ujęciu rok do roku i jesteśmy nr 1 z wynikiem 7.6 proc. udziału w ujęciu dobowym.



Od startu jesiennej ramówki osiągnęliśmy największy wzrost udziałów w grupie komercyjnej 16–59 zarówno we wrześniu, jak i w październiku – odpowiednio o 9 proc. i 5 proc. w porównaniu z analogicznymi miesiącami rok wcześniej. W ścisłym prime time gromadzącym przed telewizorami największą liczbę wśród wszystkich widzów wzrosty te były jeszcze wyższe – odpowiednio 12 proc. i 34 proc. To dowód na to, że strategia otwierania się stacji na nowe twarze ze świata mediów, ale równocześnie umiejętny powrót do sprawdzonych i lubianych formatów w nowocześniejszej formule, trafia w gusta najbardziej wymagających widzów.



W październiku osiągnęliśmy wynik na poziomie 9 proc. udziału w rynku w ścisłym prime time (20:00-22:59) i jesteśmy najlepsi ze wszystkich stacji w grupie 4+. Co więcej październik przyniósł nam znakomite wyniki naszych flagowych produkcji: 8. odcinek "Tańca z Gwiazdami" osiągnął 15,6 proc. udziałów w grupie komercyjnej i 18,7 proc w grupie 4+. Filmowy Mega Hit "Znachor" przyciągnął przed telewizory 17,6 proc. widzów z grupy komercyjnej, dwa ostatnio emitowane odcinki programu "Nasz Nowy Dom" – powyżej 11 proc., a finał "Ninja vs Ninja" – 9,7 proc. w tej samej grupie.



Polsat w ostatnich miesiącach wyraźnie umocnił swoją pozycję na TikToku - jego materiały regularnie trafiają do czołowych zestawień i generują wysokie zaangażowanie odbiorców. Treści Polsatu zyskują coraz więcej odtworzeń, co przekłada się na widoczność marki w rankingu najbardziej efektywnych profili. Synergia działań programowych i promocyjnych, a także obecność marki w środowisku social mediów wyraźnie pokazuje, że telewizyjna marka potrafi skutecznie adaptować się do nowych kanałów cyfrowych, wykorzystywać ich potencjał i budować relację również z młodszą publicznością.



Bardzo serdecznie dziękujemy naszym Widzom i obiecujemy, że nie zwolnimy tempa!

Moda na Polsat trwa!



Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wiceminister sprawiedliwości o potrzebie reformy sądownictwa. "To jest spuścizna" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/Telewizja Polsat / polsatnews.pl