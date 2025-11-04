"4 listopada 2025 roku rozpoczną się prace na autostradzie A3, mające na celu instalację pierwszych 7 bramek w ramach wdrożenia systemu Crolibertas" - poinformowała spółka zarządzająca większością chorwackich autostrad.

"Pierwsze siedem bramek zostanie zainstalowanych na odcinku między miejscowościami Popovača i Novska. Trzy bramy zostaną zainstalowane na samej trasie autostrady: Popovača–Kutina, Kutina–Lipovljani i Lipovljani–Novska, a cztery bramy w strefie wjazdu na autostradę, w miejscach obecnych punktów poboru opłat: Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska" - przekazała Hrvatska Autocesta w komunikacie.

Chorwacja zbudowała system dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycja pochłonęła 80 mln euro i ma wykorzystywać dwa systemy ewidencjonowania ruchu.

Samochody osobowe będą rozliczane na podstawie odczytów tablic rejestracyjnych, dokonywanych przez zainstalowane w bramkach kamery. Pojazdy dostawcze wyposażone w urządzenia ENC/EENC będą rozliczane w technologii DSRC.

System Crolibertas w Chorwacji. Opłaty bez zatrzymywania się, na drogach specjalni kontrolerzy

Docelowo za poruszanie się chorwackimi autostradami w ogóle nie będzie można zapłacić kartą lub gotówką. "Kierowcy nie będą musieli się zatrzymywać, a system automatycznie zarejestruje, kto i ile skorzystał z autostrady" - wyjaśnia spółka. Zarówno samochody osobowe obsługiwane na podstawie skanów rejestracji, jak i auta z urządzeniami ENC trzeba będzie wcześniej zarejestrować w chorwackim systemie.

Wraz z instalacją pierwszych bramek systemu Crolibertas w Chorwacji wchodzi w życie prawo, które umożliwi przeprowadzanie kontroli korzystania z systemu poboru opłat. Dokonywać będą ich inspektorzy, których będzie można poznać po białych samochodach z niebieskimi felgami i oznaczeniem "ESNC".

"Pojazdy będą poruszać się po autostradach lub zatrzymywać się przy nich i będą mogły losowo kontrolować pojazdy. Nadzorcy mają prawo ostrzegać kierowców, sugerować rejestrację w ESNC, nakładać grzywny lub żądać opuszczenia autostrady" - przekazała administracja chorwackich autostrad.





System automatycznego poboru opłat za korzystanie z autostrad ma zostać wdrożony w całej Chorwacji do końca listopada 2026 r.

