Do zdarzenia doszło w zeszły piątek po południu w centrum Olkusza. Jak podaje policja, napastnicy podjechali samochodem do pokrzywdzonego, wciągnęli go siłą do środka pojazdu i wywieźli do innej miejscowości.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przekazali, że - przy wsparciu funkcjonariuszy z Krakowa - udało im się zatrzymać osoby podejrzane o porwanie 42-letniego mężczyzny.

Olkusz. Porwali 42-latka w biały dzień

Mundurowym udało się ustalić tożsamość pokrzywdzonego oraz miejsce, do którego został wywieziony tego samego dnia dzięki "błyskawicznej reakcji i skutecznej współpracy policjantów z kilku jednostek" - czytamy w policyjnym komunikacie.

42-latek został odnaleziony "cały i zdrowy na terenie powiatu pruszkowskiego", oddalonego od Olkusza o 300 km.

Ponadto funkcjonariusze dotarli również do osób, które mogły mieć związek z tym porwaniem. Jak się okazało, w porwaniu uczestniczyła była partnerka 42-latka. "Zatrzymano trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobietę - byłą partnerkę pokrzywdzonego" - podała policja.

Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzut bezprawnego pozbawienia wolności. "Decyzją prokuratora zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym" - dodano w komunikacie.

Z kolei zatrzymana kobieta została zwolniona przez policjantów po przesłuchaniu.



Dochodzenie w tej sprawie prowadzi wydział kryminalny policji w Olkuszu pod nadzorem prokuratora.

