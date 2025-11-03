Rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na pozyskanie od Holandii 18 samolotów F-16, za symboliczną kwotę jednego euro.

ZOBACZ: Przejęli gigantyczny rosyjski samolot i sprezentują go Ukrainie

- Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało dziś umowę na pozyskanie od Rządu Królestwa Niderlandów 18 samolotów F-16 Fighting Falcon wraz z ich wyposażeniem. To ważny krok w rozwoju Europejskiego Centrum Szkolenia F-16 w Fetesti, które stało się regionalnym węzłem szkolenia pilotów NATO i partnerów - powiedział w poniedziałek minister obrony Ionuț Mosteanu, cytowany przez "Romania Journal".

Rumunia. Samoloty F-16 za 1 euro

Minister dodał, że 18 samolotów będzie wykorzystywanych wyłącznie do szkoleń i ćwiczeń. W rumuńskim centrum mają szkolić się ponadto piloci z Ukrainy, którzy przechodzą na F‑16. Wzmocnienie rumuńskiej floty maszynami szkolnymi skraca ścieżkę treningową i zwiększa przepustowość ośrodka, co jest postrzegane jako pozytyw dla Kijowa.

- To mądra inwestycja w szkolenie, współpracę i przyszłość. Projekt ten odzwierciedla zaufanie, jakim obdarzyli nas holenderscy partnerzy, oraz uznanie dla profesjonalizmu rumuńskich sił powietrznych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym - zespołom technicznym, ekspertom ds. zamówień publicznych i holenderskim partnerom - za ich staranność i szybkość, z jaką ukończyli ten proces - dodał minister.

Stwierdził również, że "Rumunia nadal inwestuje w obronę, silne partnerstwa i dobrze wyszkolony personel". Według ministra "F-16 to bezpieczeństwo, współpraca i krok dalej w kierunku kolejnego etapu - integracji samolotów F-35 z rumuńskimi siłami powietrznymi".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni