W wyniku kontroli urzędowej przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono niezgodność w zakresie zawartości glutenu w partii chrupek kukurydzianych oznakowanych jako bezglutenowe.

"Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej" - ostrzegł GIS.

Tygryski Chrupki kukurydziane wycofane. Partia z glutenem

Chodzi o produkt Tygryski Chrupki kukurydziane o smaku toffi 70 g, o numerze partii: A0430 z datą spożycia do 01.2026. Producentem chrupek jest TBM Sp. z o.o., Kolejowa 7A, 27-415 Kunów.

Tygryski Chrupki kukurydziane wycofane z rynku z powodu zawartości glutenu

GIS poinformował, że firma TBM Sp. z o. o. niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności podjęła działania mające na celu wycofanie produktu z rynku oraz poinformowała odbiorców o zaistniałej sytuacji.

"Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu i prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie" - dodał GIS.

