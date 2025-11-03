W środę w Tanzanii ogłoszono wyniki wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Urzędująca prezydent Samia Suluhu Hassan zdobyła 97,6 proc. głosów. Wcześniej wykluczono ze startu jej dwóch głównych kontrkandydatów.

Ogłoszenie wyników wywołało protesty społeczne i starcia z policją. Według opozycji zginęło w nich już 800 osób, rząd zaprzecza tym doniesieniom.

"W związku z gwałtownym zaostrzeniem sytuacji bezpieczeństwa - po wyborach prezydenckich i parlamentarnych 29 października 2025 r. - władze wprowadziły do odwołania godzinę policyjną w Dar es Salaam" - przekazało MSZ.

"MSZ apeluje, by unikać wszelkich zgromadzeń publicznych oraz przebywania w tłumie. Istnieje ryzyko dalszej eskalacji nastrojów społecznych w kraju. W przypadku znalezienia się w pobliżu demonstracji oddal się w bezpieczne miejsce i stosuj do zaleceń oraz komunikatów miejscowych struktur bezpieczeństwa" - podał resort.

W Tanzanii poza miejscami stanowiącymi atrakcje turystyczne, jak wyspa Zanzibar, już wcześniej nie było bezpiecznie. Kraj narażony był na ataki terrorystyczne, m.in. ze strony somalijskiej organizacji Al-Shabaab.

Polka, której udało się wrócić z Tanzanii: Po nas wszystkie loty były odwołane

O trudnej sytuacji opowiedziała Interii polska turystka - Sytuacja jest dość napięta. Wyłączyli internet w całym kraju, sklepy i stacje benzynowe są zamknięte. Bardzo dużo lotów jest odwołanych. Dużo osób tkwi na lotniskach i nie bardzo wiadomo, co dalej robić, bo nawet tam jest problem z kupieniem jakiegokolwiek biletu, bo nie ma internetu - powiedziała Polka, której udało się już wrócić do kraju.

- Po nas wszystkie loty były odwołane. I z tego, co słyszałam, na Zanzibarze jest bardzo podobnie - przestrzega.

MSZ apeluje do turystów o rejestrację podróży w systemie Odyseusz. "Zalecane jest również monitorowanie lokalnych mediów w celu unikania miejsc najbardziej zagrożonych. Podczas zamieszek policja może używać gazu i innych środków przymusu w celu rozproszenia tłumu" - podało MSZ.

