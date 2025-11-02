Patryk Jaki w "Politycznym WF-ie z gościem". Oglądaj od godz. 11

O godzinie 11:00 na antenie Polsat News premierowy odcinek programu "Polityczny WF z gościem". Tym razem będzie nim europoseł Patryk Jaki. Polityk odpowie m.in. na pytania o to, czy PiS zjednoczy siły z Konfederacją w walce o przejęcie władzy po wyborach.

Paulina Godlewska / polsatnews.pl
