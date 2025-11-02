Patryk Jaki w "Politycznym WF-ie z gościem". Oglądaj od godz. 11
Polska
O godzinie 11:00 na antenie Polsat News premierowy odcinek programu "Polityczny WF z gościem". Tym razem będzie nim europoseł Patryk Jaki. Polityk odpowie m.in. na pytania o to, czy PiS zjednoczy siły z Konfederacją w walce o przejęcie władzy po wyborach.
Patryk Jaki w programie "Polityczny WF z gościem" w niedzielę o 11:00 w Polsat News
Wcześniejsze odcinki programu można obejrzeć tutaj.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej