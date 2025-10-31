Wszystkich Świętych a L4. Czy chory może odwiedzać groby?

Wystawiając L4, lekarz wybiera jeden z dwóch kodów. Dokument z cyfrą 1 oznacza, że wychodzenie z domu jest niewskazane. Numer 2, "chory może chodzić", jest mniej restrykcyjny, ale wciąż pojawiają się pytania, czy umożliwia wizytę na cmentarzu albo podczas innej uroczystości.

Ważny wyrok. Udział w uroczystościach na L4 jest możliwy

Nowe światło na sprawę rzuca potencjalnie precedensowy, aczkolwiek nieprawomocny, wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z 7 sierpnia 2025 r. (sygn. akt IV U 296/25). Przypadek dotyczy kobiety, od której Zakład Ubezpieczeń Społecznych domagał się zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego. Zdaniem ZUS jej ślub w trakcie rekonwalescencji stanowił złamanie zasad przebywania na L4.

Sąd nie podzielił tego zdania. Zauważono, że zwolnienie kobiety miało kod 2 i dopuszczało wychodzenie z domu. Ponadto lekarz nie widział przeciwwskazań do jej udziału we własnym ślubie. Sędzia ocenił też, że ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego była szybka i nie wiązała się z wysiłkiem. Podobnie odniesiono się do obecności pary młodej i gości na obiedzie tuż po zawarciu małżeństwa.

"Nic nie wskazuje na to, aby w jego czasie ubezpieczona zachowywała się w sposób, który pozostawałby w sprzeczności z celami zwolnienia lekarskiego, np. tańczyła, piła alkohol, itp." - można przeczytać w piśmie udostępnionym przez Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych. Kobieta została zwolniona z obowiązku zwrotu zasiłku.

Wyjście na cmentarz mimo choroby. Sprawa nie jest oczywista

To może być ważny wyrok w kontekście roszczeń związanych z podobnymi sprawami o charakterze rodzinnym. Wynika z niego, że istotna będzie indywidualna ocena, a więc powód opuszczenia domu i znaczenie uroczystości dla ubezpieczonego. Decydującym czynnikiem może być kod 2 na dokumencie od lekarza, dopuszczający pewną aktywność.

W przypadku rozprawy sędzia wziąłby pod uwagę takie okoliczności, jak konsultacja udziału w danym wydarzeniu z doktorem albo narażanie się chorego na pogorszenie swojego stanu zdrowia, np. długie przebywanie na powietrzu przy niekorzystnych warunkach pogodowych czy nadmierny wysiłek fizyczny.

Na niekorzyść zadziało istnienie dowodów, m.in. udostępnienia zdjęć czy filmów, które sugerują zachowanie sprzeczne z celem chorobowego.

