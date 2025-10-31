Wiatry i ulewy nad Polską. Strażacy podsumowali noc

Wiatry i ulewy nad Polską. Straż podsumowała nocne interwencje
Blisko 2 tys. razy interwencji w całym kraju przeprowadzili strażacy w związku z ulewami i silnymi wiatrami. - Zerwanych lub uszkodzonych zostało 39 dachów. Rannych zostało siedem osób - przekazał rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W piątek do godziny 6:45 strażacy wyjeżdżali z interwencjami ponad 100 razy.
- Mazowieckie odnotowało najwięcej interwencji straży po nawałnicach, ale straty odnotowano w całym kraju
- Wiatr zerwał dachy i instalacje fotowoltaiczne, a w niektórych miejscach zawaliły się stropy
- Na Dolnym Śląsku przewrócone przez wiatr drzewo doprowadziło do wypadku, są ranni
Do największej liczby interwencji doszło do w województwie mazowieckim, było ich aż 345, niemniej starty odnotowano w całym kraju. Nawałnice, deszcze, bardzo silny wiatr dotknęły region Kutna, w miejscowości Pawlikowice doszło do zerwania dachu.
- Zerwał się większy wiatr, zrobiła się ściana deszczu i było tylko słychać huk. Dwadzieścia paneli, które służyły do ogrzania domu i zapewnienia światła - wszystko poszło - mówi właścicielka domu, w którym wiatr zerwał instalację fotowoltaiczną razem z dachem. Władze gminy zaoferowały poszkodowanej rodzinie lokal zastępczy.
- Najważniejsze, że nic się nikomu nie stało. Był taki huk, komin wpadł do łazienki, po prostu strop się zarwał - mówi mieszkanka gminy.
WIDEO: Wiatry i ulewy nad Polska. Żywioł pozrywał dachy
Straż pożarna ostrzega: W całym kraju nadal może być niebezpiecznie
W Wielkopolsce strażacy w związku z silnym wiatrem otrzymali 172 zgłoszeń, najwięcej w okolicach Poznania i Konina. W Wydartowie w powiecie gnieźnieńskim doszło do zerwania dachu domu wielorodzinnego.
- To była chwila, może trzy minuty. Przyszła trąba, zrobiło się ciemno i było po wszystkim - mówi mieszkaniec domu.
Niebezpiecznie było także na drogach. - W miejscowości Lubin silny podmuch wiatru przewrócił drzewo na drogę. Wpadł na nie samochód osobowy, w wyniku czego ranne zostały dwie kobiety. Z naprzeciwka, w wyniku gwałtownego hamowania, zderzyły się dwa inne pojazdy. Kolejne 2 osoby odniosły obrażenia - relacjonuje wydarzenia z Dolnego Śląska rzecznik straży.
Służby zwracają uwagę, że zagrożenie nie minęło. Zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju wiatr osiągać prędkość 100 km/h. Niebezpieczne mogą być zwisające z drzew konary, możliwe są dalsze utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym.
