Ciało mężczyzny w dryfującej walizce. Prokuratura postawiła zarzuty czterem osobom
Cztery osoby usłyszały zarzuty w sprawie zabójstwa mężczyzny, którego ciało zostało ukryte w walizce, wrzuconej do tzw. Cieku Przewłockiego w Ustce. Po ponad pięciu miesiącach pracy śledczy zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy mają mieć związek z zabójstwem. Pozostałych dwóch oskarżonych zostało doprowadzonych z aresztów śledczych, gdzie trafili w związku z innymi sprawami.
7 maja służby dostały informację o dryfującej w Cieku Przewłockim w Ustce walizce, z której wydobywał się odór. Na miejsce skierowani zostali policjanci i prokurator, którzy dokonali makabrycznego odkrycia. W środku znajdowały się zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu.
Ciało trafiło do Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na podstawie badań ustalono, że denatem jest 42-letni mieszkaniec Ustki, którego zaginięcie zostało zgłoszone już w styczniu. Śmierć nie nastąpiła w sposób naturalny, tylko była wynikiem rozległych obrażeń głowy. W toku śledztwa ustalono, że ofiara została brutalnie pobita w jednym z mieszkań w Ustce.
Ustka. Ciało w walizce. Policja zatrzymała dwie osoby
Ponad pięć miesięcy wspólnej pracy słupskich i gdańskich policjantów nad ustaleniem i znalezieniem sprawców zbrodni zaowocowało zatrzymaniem 27-letniej Mileny M. i 30-letniego Macieja K. Oboje wpadli w ręce śledczych w poniedziałek.
Do prokuratury z Aresztu Śledczego w Słupsku i w Gdańsku doprowadzonych zostało jeszcze dwóch innych mężczyzn - 30-letni Jakub G. i 41-letni Stanisław M. "Jeden z nich odbywa zastępczą karę pozbawienia wolności, a drugi pozostaje osadzony do innej sprawy" - podała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Słupsku.
Zarzuty dla czterech osób. Podejrzani w areszcie tymczasowym
Prokuratura Rejonowa w Słupsku przedstawiła Milenie M., Maciejowi K. i Stanisławowi M. "zarzuty zabójstwa oraz zbezczeszczenia zwłok 42 letniego mieszkańca Ustki, którego zwłoki ujawniono w walizce". Jakub G. został oskarżony o nieudzielenie pomocy.
"Trójka podejrzanych podczas prokuratorskiego przesłuchania nie przyznała się do popełnienia zarzucanych im przestępstw; każdy z tych podejrzanych złożył obszerne wyjaśnienia, w których zaprzeczył swojemu udziałowi w przestępstwie. Czwarty podejrzany częściowo przyznał się do popełniania zarzuconego mu czynu" - podano.
Wszyscy są osobami bezdomnymi, które pochodzą z Ustki, Kaszub i Śląska.
Stanisław M., Milena M. i Maciej K. na wniosek prokuratury zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Natomiast Jakub G. pozostaje w areszcie w sprawie innego zabójstwa. 41 i 30-latek, którzy przebywali już w aresztach śledczych, byli wcześniej karani.
Podejrzanym o zabójstwo grozi nawet dożywocie.
