7 maja służby dostały informację o dryfującej w Cieku Przewłockim w Ustce walizce, z której wydobywał się odór. Na miejsce skierowani zostali policjanci i prokurator, którzy dokonali makabrycznego odkrycia. W środku znajdowały się zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu.

Ciało trafiło do Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na podstawie badań ustalono, że denatem jest 42-letni mieszkaniec Ustki, którego zaginięcie zostało zgłoszone już w styczniu. Śmierć nie nastąpiła w sposób naturalny, tylko była wynikiem rozległych obrażeń głowy. W toku śledztwa ustalono, że ofiara została brutalnie pobita w jednym z mieszkań w Ustce.

Ustka. Ciało w walizce. Policja zatrzymała dwie osoby

Ponad pięć miesięcy wspólnej pracy słupskich i gdańskich policjantów nad ustaleniem i znalezieniem sprawców zbrodni zaowocowało zatrzymaniem 27-letniej Mileny M. i 30-letniego Macieja K. Oboje wpadli w ręce śledczych w poniedziałek.

Do prokuratury z Aresztu Śledczego w Słupsku i w Gdańsku doprowadzonych zostało jeszcze dwóch innych mężczyzn - 30-letni Jakub G. i 41-letni Stanisław M. "Jeden z nich odbywa zastępczą karę pozbawienia wolności, a drugi pozostaje osadzony do innej sprawy" - podała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Zarzuty dla czterech osób. Podejrzani w areszcie tymczasowym

Prokuratura Rejonowa w Słupsku przedstawiła Milenie M., Maciejowi K. i Stanisławowi M. "zarzuty zabójstwa oraz zbezczeszczenia zwłok 42 letniego mieszkańca Ustki, którego zwłoki ujawniono w walizce". Jakub G. został oskarżony o nieudzielenie pomocy.

"Trójka podejrzanych podczas prokuratorskiego przesłuchania nie przyznała się do popełnienia zarzucanych im przestępstw; każdy z tych podejrzanych złożył obszerne wyjaśnienia, w których zaprzeczył swojemu udziałowi w przestępstwie. Czwarty podejrzany częściowo przyznał się do popełniania zarzuconego mu czynu" - podano.

Wszyscy są osobami bezdomnymi, które pochodzą z Ustki, Kaszub i Śląska.

Stanisław M., Milena M. i Maciej K. na wniosek prokuratury zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Natomiast Jakub G. pozostaje w areszcie w sprawie innego zabójstwa. 41 i 30-latek, którzy przebywali już w aresztach śledczych, byli wcześniej karani.

Podejrzanym o zabójstwo grozi nawet dożywocie.

