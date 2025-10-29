Komisja Sztuk Pięknych została powołana przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1910 r., jednak jej tradycja jest dłuższa. Jeszcze George Washington podjął decyzję, by kontrolę nad decyzjami architektonicznymi i urbanistycznymi miały władze stolicy, a nie wyłącznie Biały Dom.

W skład komisji wchodziło sześcioro architektów i planistów powołanych jeszcze przez Joe Bidena. Ich kadencja miała zakończyć się w 2028 r.

ZOBACZ: Część Białego Domu wyburzona. Pokazano zdjęcia satelitarne

W poniedziałek wszyscy członkowie Komisji Sztuk Pięknych otrzymali maila z informacją, że stracili pracę. "W imieniu prezydenta Donalda J. Trumpa informuję, że zostaje Pan zwolniony ze stanowiska członka Komisji Sztuk Pięknych w trybie natychmiastowym" - przekazała administracja.

"Przygotowujemy się do powołania nowych członków komisji, którzy będą bardziej zgodni z polityką prezydenta Trumpa" - powiedział dziennikowi anonimowo jeden z pracowników administracji.

W lipcu republikanin podjął decyzję, aby zwolnić wszystkich członków Krajowej Komisja Planowania Stolicy. Jej zadaniem jest opiniowanie projektów rozbudowy Białego Domu. Prezydent powołał nowych członków, uzyskując większość, która poparła budowę sali balowej w miejsce wyburzonego wschodniego skrzydła.

Hala balowa w Białym Domu. Donald Trump planuje też budowę łuku triumfalnego

Koszt budowy sali balowej szacowany jest na 300 mln dolarów. Sfinansowana ma być ze środków prywatnych inwestorów, m.in. korporacje Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google czy Meta.

- Od ponad 150 lat każdy prezydent marzył o sali balowej w Białym Domu, by przyjmować gości na przyjęciach, wizytach państwowych - mówił prezydent podczas ogłaszania budowy w lipcu. W piątek zakończono wyburzanie wschodniego skrzydła Białego Domu, mimo że administracja nie uzyskała jeszcze wszystkich zgód na budowę.

ZOBACZ: Donald Trump zdradził swoje polityczne plany. "To byłoby zbyt piękne"

Trump zapowiedział też budowę monumentalnego łuku triumfalnego, który ma stanąć w Waszyngtonie w 2026 roku z okazji 250. rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Monument, nazwany przez amerykańskie media "Arc de Trump", czyli "łuk Trumpa", ma też uczcić samego prezydenta.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni