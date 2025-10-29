Alarmujące doniesienia amerykańskiego wywiadu o Putinie. "Nie widzą sygnałów"

Świat

Amerykański wywiad donosi, że nie widać żadnych oznak, by Rosja była gotowa do kompromisu w sprawie Ukrainy. Ponadto Putin ma być aktualnie "bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek", by pokonać Ukrainę na polu bitwy. Według informacji wywiadu sukces w wojnie ma pomóc "usprawiedliwić" straty w ludziach i kryzys gospodarczy.

Alarmujące doniesienia amerykańskiego wywiadu o Putinie. "Nie widzą sygnałów"
PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/KREMLIN POOL / POOL
Przaywódca Rosji Władimir Putin jest zdeterminowany, by kontynuować wojnę w Ukrainie

Według wysokiego rangą urzędników amerykański wywiad ocenił, że przywódca Rosji Władimir Putin jest zdeterminowany bardziej niż kiedykolwiek, by kontynuować wojnę w Ukrainie i zwyciężyć na polu bitwy.

 

Dokumenty z analizą miały zostać przekazane członkom Kongresu w październiku.

 

"Amerykański wywiad miał wskazać w nich, że nie widzi sygnałów, by Rosja była gotowa do kompromisu ws. sytuacji w Ukrainie, podczas gdy prezydent Donald Trump stara się pośredniczych w rozmowach pokojowych" - podaje portal telewizji NBC News. 

 

Media, powołując się na osoby zaznajomione z informacjami wywiadowczymi, podają, że ogólna ocena sytuacji jest zgodna z tymi, jakie amerykańskie i zachodnie agencje stawiały od lutego 2022 roku. 

Wojna w Ukrainie. Putin szuka usprawiedliwienia dla strat 

Według informacji przekazanych przez amerykańskich urzędników Putin jest obecnie bardziej utwierdzony w swoich przekonaniach niż kiedykolwiek. W obliczu dużych strat rosyjskich żołnierzu na froncie i kryzysu gospodarczego w kraju, dyktator jest zdeterminowany, by "zabezpieczyć zdobytą ukraińską ziemię i rozszerzyć wpływy swojego kraju". 

 

Portal stacji NBC News podkreślił, że "na znak narastającej frustracji Trumpa, w zeszłym tygodniu odwołał on zaplanowane spotkanie z Putinem w Budapeszcie i po raz pierwszy od powrotu do władzy w styczniu nałożył na Moskwę sankcje"

Donald Trump o końcu wojny w Ukrainie: Myślałem, że będzie najłatwiejsze

- Zakończyliśmy osiem konfliktów. Jedynym, który nie został jeszcze rozstrzygnięty, jest Rosja i Ukraina – powiedział Donald Trump, cytowany przez ukraińską agencją Unian. 

 

Mimo tego przywódca jest przekonany, że sprawa zostanie rozstrzygnięta.  - Myślałem, że będzie z tym najłatwiej - ze względu na moje ciepłe relacje z Putinem. Okazało się, że nie jest to takie proste. Ale tak czy inaczej - to się skończy - zapewnił. 

 

