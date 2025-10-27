- W naszym województwie otrzymujemy zgłoszenia od soboty, od godzin popołudniowych. Jest ich już ponad 70 i przez cały czas są przyjmowane. Z informacji przeanalizowanych przez policjantów wynika, że do wypłaty doszło najprawdopodobniej w dwóch urządzeniach na terenie Bydgoszczy, na dwóch osiedlach: Wyżyny i Błonie. To tam osoby, które się zgłaszają, dokonywały wypłat. Wszystkie osoby, które zgłosiły sprawę policji, mają konta w tym samym banku - przekazała mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

- Są to nieuprawnione wypłaty, stąd użytkownicy kont i kart kredytowych zapewne dostali powiadomienia o tym, że taka wypłata miała miejsce. Natomiast jaki był sposób działania sprawców - to będzie ustalane przez policję w trakcie prowadzonego postępowania karnego - powiedziała rzecznik.

Sprawcy mogli wykorzystać nakładki i kamery zamotnowane w bankomatach

Policja wydała zalecenia, które pozwalają ograniczać ryzyko kradzieży - Należy wybierać bankomaty w miejscach, które są szczególnie bezpieczne, gdzie mamy większą liczbę osób. Jeżeli ktoś coś przy bankomacie majstruje, zachowuje się w sposób dziwny, to na pewno zwróciłoby to uwagę innych osób. A co możemy zrobić sami? Na pewno możemy zakrywać dłonią PIN, kiedy wprowadzamy ten numer na klawiaturze. To powinno nam wejść w nawyk - wyjaśnia rzecznik.

- To, jaka była metoda sprawców, będzie ustalane. Wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do skimmingu, a więc zamontowania nakładek, kamer. Będziemy ustalać, kiedy sprawcy tego dokonali, natomiast wiemy, że wykorzystano sczytane dane i dopiero teraz klienci zauważyli, że pieniędzy nie ma na kontach, choć nie dokonywali wypłat - powiedziała mł. insp. Monika Chlebicz.

Skimming to technika kradzieży danych kart płatniczych z wykorzystaniem urządzeń montowanych na bankomatach. Może to być nakładka, czytnik kart lub klawiatura czy kamera, dzięki której złodzieje dowiadują się, jaki PIN do karty płatniczej wprowadza ofiara. Następnie mogą wypłacać pieniądze z kont ofiar.

Nieautoryzowana wypłata z bankomatu i kradzież konta. Policja wyjaśnia, co robić

Szacuje się, że nieautoryzowanych wypłat było ponad 70 w województwie kujawsko-pomorskim i ponad 80 w Wielkopolsce. Do incydentów na mniejszą skalę doszło w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Policja wyjaśnia, co należy zrobić po zidentyfikowaniu zagrożenia.

- W pierwszej kolejności należy skontaktować się z infolinią banku, aby zablokować karty. Należy tego dokonać bezwzględnie, żeby pieniądze, które posiadamy na koncie, były już chronione i nie dochodziło do kolejnych wypłat. Po drugie należy zgłosić się do najbliższej jednostki policji z dokumentem tożsamości. Dobrze jest posiadać numer rachunku bankowego, którego dotyczyć będzie zgłoszenie i o ile jest to możliwe również wydrukowaną historię transakcji z tą transakcją, która budzi nasze wątpliwości lub co do której jesteśmy przekonani, że nie była to wypłata, której sami dokonywaliśmy. To podstawowe dane na początek, które będą potrzebne w momencie składania zawiadomienia o przestępstwie - wyjaśnia mł. insp. Monika Chlebicz.

