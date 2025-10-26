Zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej, konwencja programowa PiS, najnowsze sondaże partyjne - o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z politykami w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja w Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii. Początek o 9:55.