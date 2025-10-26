"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja online

Zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej, konwencja programowa PiS, najnowsze sondaże partyjne - o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z politykami w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja w Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii. Początek o 9:55.

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: 

  • Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, Koalicja Obywatelska;
  • Krzysztof Śmiszek, eurodeputowany, Nowa Lewica; 
  • Jan Kanthak, Prawo i Sprawiedliwość;
  • Mirosław Suchoń, Polska 2050;
  • Wojciech Machulski, Konfederacja;
  • Karol Rabenda, Kancelaria Prezydenta RP. 

