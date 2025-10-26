Zobacz więcej
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja online
Polska
Zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej, konwencja programowa PiS, najnowsze sondaże partyjne - o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z politykami w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja w Polsat News oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii. Początek o 9:55.
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, Koalicja Obywatelska;
- Krzysztof Śmiszek, eurodeputowany, Nowa Lewica;
- Jan Kanthak, Prawo i Sprawiedliwość;
- Mirosław Suchoń, Polska 2050;
- Wojciech Machulski, Konfederacja;
- Karol Rabenda, Kancelaria Prezydenta RP.
