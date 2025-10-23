Chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami twarzy. Do zdarzenia doszło podczas spaceru po lesie, gdy do spędzającej tam czas rodziny podbiegły dwa bulteriery. Według informacji przekazanych przez policję, oba czworonogi były bez smyczy i kagańców.

Ośmiolatek w szpitalu. Bulterier zaatakował go w lesie

Wypadek miał miejsce w miejscowości Żdżenice w gminie Malanów (woj. wielkopolskie, ok. 35 km. od Konina). Pies zaatakował chłopca, drapiąc łapami, czym spowodował rozcięcie oraz zadrapanie skóry twarzy. Nie doszło do pogryzienia.

- Chłopiec z rozcięciem i zadrapaniem skóry twarzy, został przewieziony do szpitala w Turku, a potem do szpitala w Koninie. Obrażenia nie zagrażają życiu ośmiolatka - powiedziała lokalnemu portalowi LM asp. Gmach.

Dziecko zostało zawiezione do szpitala przez swoich rodziców. Właścicielką psa, który podrapał chłopca, jest mieszkanka powiatu kolskiego, a pies, który nie zaatakował dziecka, należy do innej osoby. Zwierzę pozostaje pod opieką dotychczasowej właścicielki. Kobieta przedstawiła dokumenty o aktualnych szczepieniach psa.

O sprawie ataku przez psa pozostającego bez smyczy i kagańca został powiadomiony Powiatowy Inspektor Weterynarii w Turku.

Policja prowadzi postępowanie na podstawie art. 160 § 1 kodeksu karnego, stanowiącego, że osoba, która "naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

