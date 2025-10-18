Tysiące Amerykanów w dużych miastach Stanów Zjednoczonych wyszły w sobotę na ulice, by wyrazić swój sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa. Już o poranku na nowojorskim Times Square pojawił się tłum ludzi, który wypełnił ulice i chodniki, a nawet wejścia do stacji metra.

- Bardzo zależy mi na Nowym Jorku. Daje mi to nadzieję, że mogę być tutaj z wieloma innymi ludźmi - przekonywała w rozmowie z BBC jedna z uczestniczek manifestacji, pisarka Beth Zasloff.

USA. Na ulicach miast trwają protesty przeciwko Donaldowi Trumpowi

Demonstranci protestują m.in. wobec represji imigracyjnych, wprowadzeniu powszechnych ceł, cięciami w opiece zdrowotnej, a także rozmieszczeniu oddziałów Gwardii Narodowej na ulicach amerykańskich miast.

68-letni Massimo Mascoli z New Jersey, który dorastał we Włoszech, przyznał, że przybył na manifestację, gdyż nie może patrzeć na to, jak Stany Zjednoczone "pogrążają się w faszyzmie". - Jestem siostrzeńcem włoskiego bohatera, który zdezerterował z armii Mussoliniego i przyłączył się do ruchu oporu - zwierzał się w rozmowie z dziennikarzami.

ZOBACZ: "Było dla mnie wielkim zaszczytem". Trump informuje o kolejnym uderzeniu

Na wiecu w Waszyngtonie pojawił się senator z Vermont, Bernie Sanders. Polityk wygłosił przemówienie do przybyłych demonstrantów. - Nie jesteśmy tutaj, ponieważ nienawidzimy Ameryki. Jesteśmy tutaj, ponieważ kochamy Amerykę - przekonywał.

Służby w USA postawione w stan gotowości. Zwolennicy Trumpa wściekli

Wszystko wskazuje na to, że protesty potrwają do późnych godzin wieczornych. Organizatorzy jak i sami uczestnicy przekonują, że ich działania są pokojowe. Amerykańskie służby podchodzą jednak do tych deklaracji bardzo ostrożnie. BBC donosi, że w Nowym Jorku pojawiły się helikoptery, a nad głowami manifestantów przelatywały drony.

Manifestacje są pod stałą obserwacją policji. W kilku stanach USA gubernatorzy zdecydowali się na postawienie oddziałów Gwardii Narodowej w stan gotowości. Podejrzliwie do protestów podchodzą również zwolennicy obecnej administracji w Stanach Zjednoczonych.

ZOBACZ: "Powinni się zatrzymać tam, gdzie są i ogłosić zwycięstwo". Trump o wojnie w Ukrainie

Wielu z nich oskarża uczestników demonstracji o związki z Antifą. Same manifestacji nazywali zaś "wiecami nienawiści do Ameryki".

Źródło: BBC

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni