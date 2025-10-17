Na oficjalnej stronie krakowskiego magistratu pojawiły się nowe dane dotyczące liczby mieszkańców. Wynika z nich, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. do miasta wprowadziły się 1422 nowe osoby.

W perspektywie 12 miesięcy pomiędzy czerwcem 2024 r. a czerwcem 2025 r. liczba ta staje się ponad dwa razy większa - mowa tu bowiem o 2946 nowych mieszkańcach.

Kraków rośnie w siłę. Coraz więcej osób sprowadza się do dawnej stolicy

Liczbę osób chcących żyć i mieszkać w Krakowie zasilają zarówno migracje zza granicy jak i z innych miast w Polsce. Serwis internetowy miasta zwraca też uwagę na wysoki w porównaniu z innymi miastami przyrost naturalny. Od 2020 r. w dużych polskich miastach pozostaje wprawdzie ujemny, jednak w dawnej stolicy Polski i tak jest wyższy w porównaniu z "konkurencją".

Warto zwrócić uwagę na fakt, że trend dotyczący rosnącej liczby mieszkańców utrzymuje się w Krakowie już od 2009 r. Od tego czasu rekord zanotowany został w 2019 r., kiedy to osiedlić się w nim postanowiły 6972 osoby. Niewiele gorzej było też rok wcześniej (4714 nowych mieszkańców).

Zarówno w 2023 jak i 2024 r. do miasta sprowadziło się zaś po ok. 3200 osób. Z danych GUS wynika natomiast, że do końca czerwca 2024 r. Kraków liczył 810 590 mieszkańców, w tym 378 844 mężczyzn i 431 706 kobiet.

Stale zwiększa się też liczba osób płacących na miejscu podatki. Od 2012 do 2024 r. przybyło ponad 119 tys. nowych podatników. Krakow.pl wskazuje, że dzięki osobom, które wykazały chęć rozliczania się w mieście między 2023 a 2024 r. do budżetu wpłynęło ok. 80 mln zł.

