Wołodymyr Zełenski ogłosił, że odebranie ukraińskiego obywatelstwa merowi Odessy jest związanie z posiadaniem przez niego również rosyjskiego paszportu. Ukraińskim urzędnikom nie wolno posiadać podwójnego obywatelstwa, a konstytucja daje prezydentowi prawo odbierania.

Hennadij Truchanow zaprzecza, jakoby posiadał rosyjski paszport. Twierdzi, że nadal jest merem miasta.

"Złożę odwołanie od decyzji o pozbawieniu mnie obywatelstwa ukraińskiego do Sądu Najwyższego. A jeśli to nie wystarczy, odwołam się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" - skomentował Truchanowow.

Zełenski ma mianować osobę, która pokieruje nową administracją wojskową w Odessie i ma zarządzać miastem.

Zełenski odbiera obywatelstwa. Na liście trzy osoby

"Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk złożył raport dotyczący przeciwdziałania rosyjskim sieciom agentur i kolaborantom w regionach przyfrontowych, przygranicznych i na południu naszego państwa. Potwierdzono również posiadanie obywatelstwa rosyjskiego przez niektóre osoby - przygotowano odpowiednie decyzje w ich sprawie. Dekret został podpisany" - napisał prezydent w Telegramie. Nie podał jednak nazwisk.

Źródła agencji Reutera informują, że obywatelstwa pozbawiono również dwie inne osoby. Według portalu The Kyiv Independent jedną z postaci jest tancerz baletowy Siergiej Połunin, znany m.in. z występu w teledysku "Take me to church" czy filmach "Czerwona jaskółka" i "Morderstwo w Orient Expressie".

Połunin ma wytatuowany na piersi portret prezydenta Rosji Władimira Putina. Media przypominają, jak wielokrotnie powtarzał w wywiadach, że "zawsze uważał się za Rosjanina".

Ukraińska telewizja przekazała natomiast, że drugą osobą pozbawioną obywatelstwa na mocy dekretu z 14 października jest Oleg Cariow, były deputowany.

