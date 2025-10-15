Wychodzisz z domu z telefonem? Nie zostawiaj tej funkcji włączonej

W efekcie mogą one trafić w niepowołane ręce, a profil w sieci staje się łatwym celem dla firm marketingowych i cyberprzestępców. Dlatego warto wiedzieć, które ustawienia lepiej wyłączyć, gdy opuszcza się dom, aby skutecznie chronić swoje bezpieczeństwo.

Bluetooth i Wi-Fi. Cisi szpiedzy

Nawet gdy nie są używane, moduły Bluetooth i Wi-Fi stale wysyłają sygnał w poszukiwaniu urządzeń w pobliżu. W przestrzeni publicznej to idealna okazja dla hakerów, którzy potrafią przechwycić dane lub zainfekować telefon złośliwym kodem. Wyłączenie tych funkcji przed wyjściem z domu poprawia bezpieczeństwo oraz wydłuża czas pracy baterii. Warto włączać je jedynie wtedy, gdy faktycznie są potrzebne.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, jak chociażby Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zwracają uwagę, aby unikać korzystania z publicznych ładowarek dostępnych np. w autobusach lub restauracjach oraz nie łączyć się z otwartymi sieciami Wi-Fi, które można znaleźć w galeriach handlowych czy na dworcach.

NFC i udostępnianie danych

Współczesne telefony oferują szybkie przesyłanie danych poprzez funkcję NFC czy udostępnianie w chmurze. To wygodna opcja, lecz nie zawsze bezpieczna. Przy aktywnym NFC cyberprzestępca może spróbować nawiązać połączenie z telefonem, gdy tylko znajdzie się w jego zasięgu. Ta funkcja powinna być włączana tylko na czas płatności zbliżeniowych lub podczas przesyłania plików.

Niektóre smartfony mają specjalny tryb bezpieczeństwa, który automatycznie ogranicza dostęp aplikacji do danych, aparatu czy mikrofonu. Warto sprawdzić, czy posiadany model oferuje takie rozwiązanie.

Lokalizacja. Wygoda kosztem prywatności

GPS to jedna z najbardziej przydatnych, ale też najbardziej inwazyjnych funkcji. Gdy pozostaje aktywna, smartfon nieustannie przekazuje dane o miejscu pobytu aplikacjom i usługom, nawet gdy nie wyraziło się na to zgody.

Dzięki temu reklamy potrafią śledzić użytkownika w czasie drogi do pracy czy sklepu. Co więcej, dane lokalizacyjne mogą być wykorzystywane przez złośliwe oprogramowanie. Jeżeli nie korzysta się z nawigacji, warto wyłączyć GPS.

