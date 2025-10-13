Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Najważniejsze pytania"

Polska

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w programie "Najważniejsze pytania". Transmisja od 18:00 w Polsat News i polsatnews.pl.

Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Najważniejsze pytania"
Polsat News
Władysław Kosiniak-Kamysz w "Najważniejszych pytaniach"

W programie między innymi o głośnej wypowiedzi Franciszka Sterczewskiego. Polityk w "Politycznym WF-ie z gościem" stwierdził, że sierżant Mateusz Sitek nie zginąłby, gdyby na granicy polsko-białoruskiej obowiązywały procedury cywilne, prawne, a nie "szarpaniny i konflikty".

 

Pozostałe odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Niepoważne". Sterczewski odpowiada na słowa Grabca
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
NAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSKAWŁADYSŁAW KOSINIAK KAMYSZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 