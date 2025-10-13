Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Najważniejsze pytania"
Polska
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w programie "Najważniejsze pytania". Transmisja od 18:00 w Polsat News i polsatnews.pl.
Władysław Kosiniak-Kamysz w "Najważniejszych pytaniach"
W programie między innymi o głośnej wypowiedzi Franciszka Sterczewskiego. Polityk w "Politycznym WF-ie z gościem" stwierdził, że sierżant Mateusz Sitek nie zginąłby, gdyby na granicy polsko-białoruskiej obowiązywały procedury cywilne, prawne, a nie "szarpaniny i konflikty".
Pozostałe odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej