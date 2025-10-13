Szef niemieckiego wywiadu alarmuje ws. Rosji. "W dowolnej chwili"

- Nie możemy się łudzić, że ewentualny rosyjski atak nastąpi dopiero w 2029 roku. Już dziś sytuacja jest zapalna - ocenił Jaeger, przemawiając przed deputowanymi odpowiedzialnymi za nadzór nad niemieckim wywiadem.

Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) ostrzegł, że "gorąca konfrontacja" z wojskiem Władimira Putina jest możliwa w każdej chwili. Jego zdaniem Kreml dąży do doprowadzenia Europy do "stanu rezygnacji".

Szef niemieckiego wywiadu ostrzega. "Gorąca konfrontacja"

Spec od niemieckiego wywiadu podkreślił, że różnice między pokojem a wojną coraz bardziej się zacierają. Szef BND powiedział, że w Europie "pokój może w dowolnej chwili przerodzić się w otwartą konfrontację".

- Musimy przygotować się na dalsze zaognianie sytuacji - dodał.

W ocenie Jaegera Rosja chce testować granice Zachodu i dąży do podważania NATO, destabilizacji europejskich demokracji i zastraszania społeczeństw.

- Europa, sparaliżowana strachem i bezczynnością, ma zostać doprowadzona do stanu rezygnacji - ostrzegł szef BND.

Rosyjski sposób na wojnę. "Nic z tego nie jest nowe"

Martin Jaeger stwierdził, że aby osiągnąć swoje cele, przywódca Rosji Władimir Putin po raz kolejny mógłby sięgnąć po metody takie jak: manipulacje wyborcze, propaganda, prowokacje, zastraszanie, szpiegostwo, sabotaż, zabójstwa, prześladowania oraz naruszanie przestrzeni powietrznej przez drony i samoloty.

Ostatni z wymienionych procederów z początkiem września dotknął m.in. Polskę, Estonię, Danię i Niemcy, w których zarejestrowano obecność rosyjskich dronów.

- Nic z tego nie jest nowe, ale w swoim nasileniu stanowi nowy poziom konfrontacji – zaznaczył Jaeger.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius ostrzegł wcześniej, że Rosja może być zdolna do przeprowadzenia militarnego ataku na terytorium NATO przed 2029 rokiem. Jednocześnie socjaldemokrata kilkukrotnie przestrzegał przed wpadnięciem w "pułapkę eskalacyjną Putina".

Zalecał przy tym powściągliwość przy dylematach dotyczących ewentualnego strącania rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną krajów NATO.

