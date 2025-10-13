Rozejm na Bliskim Wschodzie. Hamas uwalnia pierwszych izraelskich zakładników

Hamas uwalnia przetrzymywanych od października 2023 roku izraelskich zakładników - podaje agencja Reutera, powołując się na izraelskiego urzędnika. W pierwszej grupie uwolnionych znalazło się siedem osób. Łącznie na wolność ma wyjść 20 jeńców. To ostatni żywi zakładnicy z grupy 251 osób uprowadzonych podczas ataku na Izrael dwa lata temu. W zamian uwolnionych zostanie 250 Palestyńczyków.

Kilkanaście minut przed uwolnieniem Hamas opublikował nazwiska 20 zakładników. To sami mężczyźni. Wśród nich są izraelscy żołnierze, a także osoby uprowadzone z przygranicznych kibuców i festiwalu muzycznego 7 października 2023 r.

Według mediów izraelskich uwolnieni to: Matan Angrest, Gali Berman, Ziw Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal.

W akcji przekazania zakładników bierze udział m.in. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Rozejm na Bliskim Wschodzie. Trwa wymiana zakładników

Wojsko Izraela potwierdziło, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy mają zostać zwolnieni w poniedziałek. Zostali oni przekazani konwojowi humanitarnemu.

Następnie zostaną oni oddelegowani do izraelskich żołnierzy stacjonujących w Strefie Gazy.

Na Placu Zakładników w Tel Awiwie od wczesnych godzin porannych gromadzą się tłumy, wśród nich bliscy jeńców. Portal Times Of Isreal podaje, że po ogłoszeniu informacji o uwolnieniu zakładników na placu zapanowała euforia.

W najbliższych godzinach uwolnione zostaną kolejne grupy.

Rozejm na Bliskim Wschodzie

Zgodnie z obowiązującym od piątku zawieszeniem broni 20 zakładników ma zostać uwolnionych do poniedziałkowego południa. Hamas ma też wydać zwłoki 28 zabitych zakładników. Nie jest jasne, czy uda mu się to zrobić.

Izrael ma w zamian uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Wśród nich nie ma wyższych dowódców Hamasu i innych palestyńskich grup, m.in. Marwana Barghutiego, których uwolnienia domagał się Hamas.

W piątek izraelska armia wstrzymała walki w Strefie Gazy, wycofując się na ustaloną wcześniej linię. Izrael kontroluje obecnie około połowy palestyńskiego terytorium.

