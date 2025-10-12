Bogdan Rymanowski, jak co niedzielę, porozmawia z przedstawicielami różnych środowisk politycznych w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Jednym z tematów dyskusji będzie pakt migracyjny. Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.