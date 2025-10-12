"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
Bogdan Rymanowski, jak co niedzielę, porozmawia z przedstawicielami różnych środowisk politycznych w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Jednym z tematów dyskusji będzie pakt migracyjny. Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Gośćmi niedzielnego wydania programu będą:
- Anna Bryłka (Konfederacja),
- Robert Biedroń (Nowa Lewica),
- Zbigniew Bogucki (szef kancelarii prezydenta),
- Zbigniew Konwiński (KO),
- Jacek Sasin (PiS),
- Maciej Żywno (Polska 2050).
