Bogdan Rymanowski, jak co niedzielę, porozmawia z przedstawicielami różnych środowisk politycznych w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Jednym z tematów dyskusji będzie pakt migracyjny. Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Gośćmi niedzielnego wydania programu będą:

  • Anna Bryłka (Konfederacja),
  • Robert Biedroń (Nowa Lewica),
  • Zbigniew Bogucki (szef kancelarii prezydenta),
  • Zbigniew Konwiński (KO),
  • Jacek Sasin (PiS),
  • Maciej Żywno (Polska 2050).

