Najbardziej odległe miejsce na Ziemi. Najbliżej mają astronauci

W samym sercu oceanu znajduje się punkt, do którego nie dociera żaden człowiek, a najbliższe życie stanowią... astronauci na przelatującej nad nim Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To Punkt Nemo - geograficzne określenie miejsca najbardziej oddalonego od lądu.

Nazwa wspomnianego punktu pochodzi od kapitana Nemo z powieści Juliusza Verne’a, co doskonale oddaje jego tajemniczy i niedostępny charakter. To właśnie tam rozciąga się ogromna pustka, pozbawiona wysp, statków i niemal jakichkolwiek oznak życia.

Gdzie dokładnie znajduje się Punkt Nemo?

Punkt Nemo leży na południowym Pacyfiku, w przybliżeniu w połowie drogi między Nową Zelandią, Chile i wyspami Pitcairn. Jego współrzędne to 48°52′6″S, 123°23′6″W, co oznacza, że najbliższy ląd oddalony jest o około 2688 km w każdą stronę.

Obszar ten został wyznaczony w 1992 roku przez chorwackiego inżyniera geodezji Hrvoja Lukatelę przy użyciu zaawansowanych algorytmów obliczeniowych. Od tamtej pory Punkt Nemo pozostaje jednym z najbardziej fascynujących przykładów ekstremalnej izolacji w świecie przyrody.

Martwe wody oceanu

Ze względu na swoje położenie, Punkt Nemo znajduje się w regionie tzw. oceanicznej pustyni. Prądy morskie krążą tam w sposób, który uniemożliwia dopływ składników odżywczych. W efekcie życie biologiczne praktycznie tam nie istnieje, nie ma ryb, planktonu ani koralowców.

Badacze z NOAA i NASA potwierdzają, że to jedno z najuboższych biologicznie miejsc na Ziemi. Paradoksalnie to właśnie jego jałowość sprawia, że stanowi idealnie miejsce do prowadzenia badań oceanicznych, ponieważ nie jest zakłócane przez dużą liczbę czynników.

Cmentarzysko satelitów i statków kosmicznych

Choć Punkt Nemo wydaje się odległy i pozbawiony znaczenia, to właśnie tam ludzkość postanowiła pochować swoje kosmiczne śmieci. Od końca XX wieku obszar ten jest wykorzystywany jako tzw. cmentarzysko satelitów. To tam kierowane są spadające z orbity fragmenty stacji kosmicznej, sond i satelitów, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi ani infrastruktury. Najsłynniejszym gościem tego miejsca była stacja MIR, która spłonęła w atmosferze i częściowo spadła do oceanu w 2001 roku.

Symbol ludzkiej ciekawości

Punkt Nemo jest miejscem, które najlepiej pokazuje, jak ogromna i wciąż niepoznana jest Ziemia. Choć znajduje się na mapach, pozostaje praktycznie niedostępny i nieodwiedzany przez ludzi, To obszar, w którym spotykają się nowoczesna technologia, naukowa precyzja i surowa siła natury.

Dla geografów, oceanografów i astronomów jest symbolem granicy ludzkiej eksploracji. To punkt, w którym kończy się to, co znane, a zaczyna prawdziwa głębia planety. Jednocześnie przypomina, że pomimo ogromnego postępu cywilizacyjnego, wciąż niewiele wiemy. Punkt Nemo jest dowodem na to, że Ziemia wciąż potrafi zaskakiwać i kryć w sobie tajemnice, które tylko czekają na odkrycie.

