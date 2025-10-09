Komisja Europejska sprawdzi medialne doniesienia o szpiegach wysyłanych przez rząd Viktora Orbana do instytucji unijnych. Węgierscy agenci wywiadu mieli zbierać informacje na temat działań UE różnymi metodami, w tym próbując werbować urzędników. KE zapowiedziała powołanie specjalnej grupy w celu wyjaśnienia sprawy.

Wspólne śledztwo było prowadzone przez wiele zespołów dziennikarskich, m.in. związanych z "Der Spiegel", "De Tijd" i węgierski "Direkt36". Reporterzy ujawnili, że pracownicy węgierskiego wywiadu pod przykrywkami dyplomatycznymi próbowali zinfiltrować instytucje unijne.

Węgrzy szpiegowali Unię? Media ujawniają szczegóły

W opublikowanych artykułach nie ujawniono personaliów osób działających dla węgierskiego rządu. Jeden z nich miał spotykać się ze swoim rodakiem pracującym dla Komisji Europejskiej w latach 2015–2017. Po pewnym czasie, gdy uznał, że osobisty motyw finansowy nie pomoże w werbunku, zaproponował wsparcie jednej z organizacji.

Urzędnik unijny dostał wtedy do podpisania dokumenty o współpracy z Informacios Hivatal - węgierskim wywiadem. Pracownik KE odmówił agentowi, twierdził też, że tak naprawdę propozycja współpracy nie działała w interesie państwa węgierskiego, a "kliki władzy, a nawet pojedynczej osoby", mając na myśli premiera Węgier Viktora Orbana, jego polityczne otoczenie i partię Fidesz. Mimo to, miał zostać wpisany na listę tajnych współpracowników.

W latach, których dotyczą ustalenia mediów, na czele Stałego Przedstawicielstwa Węgier przy UE stał Oliver Varhelyi, obecnie członek Komisji Europejskiej. Zdaniem źródeł, na które powołują się dziennikarze, był on zaangażowany w opisywaną działalność.

Agent, który przez dziennikarzy został nazwany "V." miał siedem lat temu opuścić Brukselę po zdemaskowaniu w następstwie swoich lekkomyślnych działań. W artykułach pojawiają się też informacje o rozpracowaniu tożsamości kilku innych pracowników wywiadu, szpiegujących dla Węgier.

Węgierskie władze nie odpowiedziały na prośby o komentarz w tej sprawie. Rzecznik Komisji Europejskiej Balazs Ujvari powiedział, że KE traktuje te doniesienia bardzo poważnie. Dodał też, że zostanie powołana grupa, która zajmie się tą sprawą.

