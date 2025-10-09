Donald Trump o osiągnięciu porozumienia Izraela z Hamasem Donald Trump dowiedział sie podczas spotkania w Białym Domu poświęconego działalności organizacji Antifa. W pewnym momencie podszedł do niego sekretarz stanu Marco Rubio i wręczył mu notatkę. Stacja NBC News poznała jej treść.

O porozumieniu między Izraelem a Hamasem Donald Trump miał dowiedzieć się w trakcie spotkania w Białym Domu dotyczącego organizacji Antifa. W trakcie posiedzenia sekretarz stanu Marco Rubio przekazał prezydentowi notatkę. Jak przekazał portal NBC News brzmiała ona: "Bardzo blisko. Potrzebuję twojej zgody na wpis na Truth Social, żebyś mógł ogłosić umowę jako pierwszy".

Prezydent przeczytał informację i spojrzał porozumiewawczo na Rubio. Potem ogłosił: Tak, właśnie otrzymałem notatkę od sekretarza stanu. Jesteśmy bardzo blisko porozumienia na Bliskim Wschodzie i będą mnie potrzebować dość szybko.

Chwilę później na Social Truth pojawił się wpis Trumpa. "Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" - napisał. Polityk zapewnił, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy żydowscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje. "Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie!" - dodał.



"Oznacza to, że WSZYSCY Zakładnicy zostaną uwolnieni już wkrótce, a Izrael wycofa swoich Żołnierzy na uzgodnioną wcześniej linię w ramach pierwszych kroków ku Silnemu, Trwałemu i Wiecznemu Pokojowi" - podkreślił amerykański przywódca.

Bliski Wschód. Donald Trump: Izrael i Hamas zatwierdziły plan pokojowy

Portal Times of Israel poinformował za źródłami, że Hamas ma uwolnić wszystkich żyjących izraelskich zakładników w sobotę. Wcześniej, w środę, Trump powiedział, że toczące się w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk negocjacje między Izraelem i Hamasem "mają duże szanse powodzenia". Dodał też, że nie wyklucza, że w sobotę lub w niedzielę osobiście uda się na Bliski Wschód.

Również w środę prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zaprosił prezydenta USA na uroczyste podpisanie porozumienia. Trump stwierdził, że do Egiptu może przybyć jeszcze przed uwolnieniem zakładników przez Hamas lub "tuż po".

Po ogłoszeniu decyzji doszło do rozmowy telefonicznej między premierem Izraela Benjaminem Netanjahu a prezydentem USA.

"Obaj przywódcy przeprowadzili bardzo wzruszającą i serdeczną rozmowę, a także pogratulowali sobie nawzajem historycznego osiągnięcia, jakim było podpisanie porozumienia o uwolnieniu wszystkich zakładników" - przekazało biuro premiera Izraela w oświadczeniu cytowanym przez BBC.

